iPhone 12 : la date de sortie a fuité ainsi que les précommandes

Après des mois d’attente, l’iPhone 12 n’est plus très loin. Une nouvelle fuite vient effectivement de révéler la date de sortie ainsi que celle des précommandes. Apple aurait prévu de diffuser un évènement dédié à l’iPhone 12 le 13 octobre prochain.

Deux couleurs de l’iPhone 12 – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Le lancement de l’iPhone 12 se rapproche à grands pas. Comme l’avait annoncé le leaker Jon Prosser le mois dernier, l’évènement de l’iPhone 12 serait bel et bien prévu pour le mois d’octobre. Nos confrères d’AppleInsider ont rapporté qu’une personne travaillant pour un opérateur de réseau mobile aux Pays-Bas les a contactés avec la date exacte de l’évènement de lancement. Ainsi, l’iPhone 12 devrait être officiellement présenté le mardi 13 octobre et les précommandes seraient ouvertes à partir du vendredi 16 octobre. Elles se fermeraient une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre.

Présentation de l’iPhone 12 le 13 octobre et ouverture des précommandes le 16

De plus, une autre fuite est venue corroborer cette information. Selon MacRumors, le PDG d’un opérateur de réseau mobile britannique a confirmé à ses employés que « nous sommes à quelques jours du prochain lancement majeur d’Apple, un iPhone 5G ». Toutes les dernières fuites en date pointent donc vers la sortie de l’iPhone 12 le 13 octobre prochain.

Pour Apple, ce lancement est le plus important de ces dernières années. En effet, il s’agit du premier iPhone à accueillir la 5G. Au total, quatre modèles devraient être annoncés : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les deux premiers modèles devraient être équipés de la puce A14 qui fait tourner le nouvel iPad Air 2020. Quant à eux, les deux modèles de la version Pro devraient accueillir un capteur LiDAR pour la réalité augmentée. De plus, l’iPhone 12 Pro Max devrait être capable de filmer en 4K 240 FPS.

Enfin, la date de sortie de l’iPhone 12 n’a pas encore été officiellement confirmée par la firme de Cupertino. Il vaut donc mieux prendre cette fuite avec du recul. Néanmoins, la production en masse de l’iPhone 12 a normalement déjà commencé. Si le smartphone est bel et bien présenté le 13 octobre prochain, Apple ne devrait pas tarder à l’annoncer.

Source : Tom’s Guide