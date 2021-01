iPhone 12 mini : Apple aurait réduit la production du smartphone

L’iPhone 12 mini n’a pas rencontré le succès escompté. Par conséquent, Apple aurait réduit la production du smartphone pour se concentrer sur le modèle qui se vend le mieux, à savoir l’iPhone 12 Pro qui est plus onéreux, mais qui a un plus grand écran.

L’iPhone 12 mini servait en quelque sorte d’expérimentation lorsqu’il a été annoncé aux côtés des trois autres modèles de la gamme 2020, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Le plus petit smartphone 5G d’Apple possède une dalle de 5,4 pouces, mais il ne sacrifie pas pour autant les performances qui sont égales à celles de l’iPhone 12.

L’iPhone 12 mini en vert – Crédit : Thai Nguyen / Unsplash

À sa sortie il y a quelques mois, l’iPhone 12 mini avait tout pour réussir grâce à son petit format et son prix abordable. Néanmoins, cela n’a apparemment pas suffi. Des analystes ont récemment confirmé que les ventes de l’iPhone 12 mini sont décevantes par rapport à celles des iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. En effet, le smartphone compact n’a représenté que 6% du total des ventes de la gamme.

Apple se concentre sur l’iPhone 12 Pro au lieu de l’iPhone 12 mini

Face aux ventes relativement décevantes de l’iPhone 12 mini, Apple aurait pris les mesures nécessaires. Il aurait effectivement réduit la production du smartphone plus petit même que l’iPhone SE 2020. Selon un nouveau rapport, la firme de Cupertino a réduit la production de 2 millions d’unités. À la place, la production de l’iPhone 12 Pro est augmentée de 2 millions d’unités. Et oui, ce modèle semble finalement être le favori des utilisateurs jusqu’à présent.

Mais alors, Apple a-t-il prévu de réessayer ce format avec l’iPhone 13 cette année ? Ce n’est pas encore certain. D’autant plus que l’iPhone 12 mini ne présente pas que des points forts. L’un de ses défauts majeurs est son autonomie qui laisse grandement à désirer. D’ailleurs, plusieurs utilisateurs avaient remarqué un bug de l’écran tactile lorsqu’ils utilisaient une protection d’écran ou une coque. Ce bug a finalement été corrigé quelques jours plus tard avec la version d’iOS 14.2.1.

Enfin, l’iPhone 12 Pro dont la production va bientôt être augmentée séduit certainement davantage les utilisateurs grâce à son format parfait et son excellent design même si son rapport qualité-prix n’est pas le meilleur de la gamme.

Source : Ubergizmo