iPhone 12 Pro : les précommandes du nouveau smartphone d’Apple s’envolent

Les précommandes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro sont ouvertes depuis seulement trois jours, mais les ventes dépassent déjà les attentes d’Apple, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Le nouvel iPhone 12 Pro – Crédit : Apple

Une semaine après la présentation officielle du nouvel iPhone 12 d’Apple, nous avons déjà les premiers résultats des précommandes. Celles-ci se sont effectivement ouvertes vendredi dernier avec l’iPhone 12 à 909 € et l’iPhone 12 Pro à 1159 €. Quant à eux, les deux autres modèles de la gamme, l’iPhone 12 mini à 809 € et l’iPhone 12 Pro Max à 1259 € ne seront disponibles en précommande qu’à partir du 6 novembre prochain.

La demande de l’iPhone 12 Pro est très forte en Chine

Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo à qui nous devons de nombreuses fuites au sujet des produits Apple, l’iPhone 12 Pro semble très prometteur. En effet, les précommandes de l’iPhone 12 Pro dépassent les attentes. Les utilisateurs d’iOS sembleraient favoriser le modèle haut de gamme par rapport à l’iPhone 12 standard. Ming-Chi Kuo a aussi précisé que la demande est très forte sur le marché chinois. D’après lui, « la demande est à venir aux États-Unis et en Europe ».

Compte tenu du succès de l’iPhone 12 Pro, Ming-Chi Kuo estime que « les iPhone 12 et 12 Pro occupent tous deux environ 30 à 35 % de chaque nouvelle expédition d’iPhone ce trimestre ». D’ailleurs, il se pourrait bien que l’iPhone 12 Pro Max rencontre un succès encore plus fort le mois prochain. Malgré son prix de vente plus élevé, l’iPhone 12 Pro Max est un très bon choix pour les utilisateurs recherchant un meilleur appareil photo.

De plus, Ming-Chi Ku a ajouté avoir revu à la baisse ses estimations de l’iPhone 12 mini qui est actuellement le smartphone 5G le plus compact au monde. Malgré le fait qu’il possède les mêmes performances que l’iPhone 12, le mini ne devrait occuper que 10 à 15 % des ventes. L’analyste s’attendait auparavant à ce qu’il occupe entre 20 et 25 % des ventes, mais la demande du marché chinois serait plutôt faible.

Source : MacRumors