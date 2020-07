iPhone 12 : une fuite révèle la plus grande quantité de RAM jamais vue dans un téléphone Apple

Nous apprenons aujourd’hui grâce à une fuite émanant de Twitter les différentes quantités de mémoire vive des prochains iPhone. La fuite a également été confirmée par Jon Prosser, leaker réputé spécialisé sur Apple.

Plus tard dans l’année, Apple devrait sortir quatre iPhones en trois tailles d’écran, dont des modèles de 5,4, 6,7 et deux de 6,1 pouces. Toutes les informations suggèrent que l’iPhone 6,7 pouces et un modèle 6,1 pouces seront des appareils haut de gamme. Le leaker @L0vetodream a corroboré les fuites précédentes sur les spécifications internes de la prochaine gamme d’Apple.

Par ailleurs, il convient de mentionner que @L0vetodream a correctement prévu plusieurs annonces d’Apple cette année, du nouvel iPad Pro avec un Magic Keyboard au nouveau design de macOS Big Sur. Il avait également révélé des détails intéressants à propos de l’iPhone SE 2020 comme sa date de commercialisation et les différentes options de stockage.

Bien que tous les modèles d’iPhone 12 seront livrés avec des écrans OLED, une connectivité 5G et des puces A14, les principales différences se situeront au niveau de la taille des écrans, des capteurs photo et de la mémoire. Les deux variantes non Pro de l’iPhone 12 seront dotées de deux caméras à l’arrière et de 4 Go de RAM, tandis que les modèles haut de gamme appelés iPhone 12 Pro auront trois caméras, un capteur LiDAR et 6 Go de RAM, une première chez Apple.

La quantité de RAM ne fait pas tout

Alors que certains smartphones sous Android comme le Galaxy S20 Ultra et le Nubia Red Magic 5G abritent jusqu’à 16 Go de RAM, cela ne signifie pas forcément qu’un téléphone va mieux gérer les processus actifs. En effet, les iPhone n’ont jusqu’à présent jamais eu droit à plus de 4 Go de RAM car Apple considérait cela inutile à cause de l’excellente optimisation d’iOS.

