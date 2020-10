iPhone 13 : Apple conserverait l’encoche, mais celle-ci serait plus fine

Selon lui, tout comme avec l’iPhone 12, Apple aurait décidé de ne pas se passer d’encoche en 2021, mais celle-ci aurait droit à un nouveau design.

Deux couleurs de l’iPhone 12 – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Il est bien trop tôt pour connaître le design d’un téléphone qui doit être présenté dans un an, mais Ice Universe est fiable et fournit des informations très précises depuis un certain temps maintenant.

Apple ne suit manifestement pas les mêmes tendances que les fabricants de smartphones Android. En effet, comme vous pouvez le voir sur le tweet ci-dessous, l’encoche de l’iPhone 13 ne serait pas spécialement moins large que celle de l’iPhone 12, mais celle-ci serait plus fine.

Que sait-on des iPhone 13 ?

Pour l’instant, nous n’avons pas énormément d’informations sur la gamme d’iPhone de 2021. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 13 pourrait ne plus avoir de port Lightning. De plus, les iPhone 13 ne seraient pas compatibles avec la 5G mmWave et la 5G Sub-6GHz, seul un des deux réseaux serait retenu.

On sait qu’Apple tient énormément à ses capteurs infrarouges qui permettent aux utilisateurs d’iOS de profiter du Face ID, l’authentification faciale 3D d’Apple. Cependant, maintenant que nous savons que la nouvelle tendance de 2021 sera les caméras sous l’écran, on peut se demander pourquoi Apple attendra jusqu’en 2022 ou 2023 pour supprimer cette encoche.

En effet, certains constructeurs tels que Xiaomi ont déjà présenté des smartphones avec des caméras sous l’écran. La technologie de Xiaomi devrait être commercialisée dès le début de 2021, mais ce ne sera pas le premier smartphone équipé de cette technologie. En effet, ZTE commercialise déjà le Axon 20 5G avec une caméra sous l’écran. Samsung, lui, aurait fait le choix de ne pas équiper le Galaxy S21 avec une caméra sous l’écran, mais d’attendre le Galaxy Z Fold 3 pour introduire cette technologie. Il ne serait pas étonnant que Huawei présente un smartphone doté d’un système de reconnaissance faciale 3D sous l’écran dès l’année prochaine.

Crédit : Ice Universe