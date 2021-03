iPhone 13 : encoche plus petite, 120 Hz, batterie plus grande, mais toujours pas d’USB-C selon Kuo

En effet, la société n’aurait pas l’intention d’adopter l’USB-C sur les futurs appareils iPhone ou d’intégrer un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation.

iPhone 12 – Crédit : Apple

Ming-Chi Kuo corrobore dans son rapport certaines informations comme l’utilisation d’écrans LTPO sur les iPhone 13 Pro et le support du taux de rafraichissement 120 Hz. En conséquence, Kuo s’attend à ce que les iPhone de 2021 disposent d’une batterie plus importante, puisqu’un taux de rafraichissement d’écran plus élevé est beaucoup plus énergivore.

Nous avons désormais également la certitude qu’Apple utilisera bien le modem Snapdragon X60 5G pour ses futurs iPhone, bien qu’il ne s’agisse pas du dernier disponible sur le marché. L’analyste s’attend également à ce qu’Apple réduise la taille l’encoche, sans totalement la supprimer pour l’instant. En effet, Kuo avait annoncé que la firme américaine allait remplacer l’encoche de ses iPhone par un poinçon en 2022.

Apple ne passera jamais à l’USB-C sur ses iPhone

D’après Kuo, « le marché s’attend à ce que l’iPhone abandonne le Lightning au profit de l’USB-C et équipe le bouton d’alimentation du capteur Touch ID. », et c’est vrai. Depuis des années maintenant, les utilisateurs espèrent qu’Apple passera un jour à l’USB-C pour rendre ses iPhone compatibles avec une norme universelle, plutôt que d’utiliser un port propriétaire.

Apple utilise pourtant des ports USB-C sur d’autres appareils comme sur ses MacBook Air et Pro ou encore sur son iPad Pro. Cependant, la connectique universelle n’est pas près de débarquer sur ses iPhone. Selon Kuo, cela serait dû à des problèmes techniques autour de l’étanchéité et pour des questions de rentabilité du programme « Made for iPhone » (MFi) d’Apple.

On sait qu’Apple travaille activement sur un smartphone sans port capable de récupérer des données sans fil. D’après Kuo, si Apple venait à enlever le port Lightning de l’iPhone 13 Pro, ce qui n’est pas encore sûr, celui-ci ne sera donc pas remplacé par un port USB-C. En effet, si l’iPhone 13 Pro n’utilisait finalement pas de port Lightning, le MagSafe serait l’unique solution disponible pour recharger le smartphone.

Source : AppleInsider