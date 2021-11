iPhone 13 : la production ne répondra pas à la demande avant février 2022

La pénurie mondiale de composants a eu un impact plus lourd que prévu sur la production des produits Apple, comme Tim Cook l’a lui-même révélé. Ainsi, Apple a décidé de favoriser la production de l’iPhone 13 et des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 au détriment du nouvel iPad mini qui est meilleur que l’iPad Air.

iPhone 13 Pro Max – Crédit : David Švihovec / Unsplash

Cependant, accélérer la production de l’iPhone 13 ne suffira pas immédiatement à répondre à la demande. Comme Digitimes l’a rapporté, « la pénurie de circuits intégrés apparue début octobre pour l’iPhone 13 s’atténue progressivement à mesure que les fournisseurs augmentent leur production, les assembleurs étant en passe d’intensifier la fabrication jusqu’en février prochain pour répondre à la demande ».

L’approvisionnement de l’iPhone 13 devrait être bientôt rétabli

Le constat n’est donc pas réjouissant, mais il n’est pas non plus trop inquiétant. Les constructeurs et les fournisseurs devraient bientôt être en mesure d’équilibrer l’offre et la demande. En temps normal, Apple peine à répondre à l’énorme demande des utilisateurs qui sont nombreux à vouloir se procurer le nouvel iPhone tous les ans, surtout pendant la période des fêtes de fin d’année.

Cette année, la pénurie de composants n’a pas épargné Apple et cela se ressent sur la production de l’iPhone 13 qui peine à tenir la cadence. Néanmoins, la situation devrait bientôt s’améliorer et l’iPhone 13 que nous avons testé deviendrait plus facilement accessible dans le monde.

D’ailleurs, Tim Cook a récemment dévoilé que les problèmes d’approvisionnement, tous produits Apple confondus, auraient coûté 6 milliards de dollars à la firme de Cupertino le trimestre dernier. Enfin, on peut espérer un retour à la normale de la production début 2022, mais cela dépendra évidemment de l’évolution de la pénurie de composants dans le monde.

Source : BGR