iPhone 13 : pouvez-vous réutiliser les coques de votre iPhone 12 ?

Vous avez précommandé l’iPhone 13 et vous vous demandez si les coques de votre iPhone 12 sont compatibles ? Les deux smartphones partagent un design similaire, donc voyons si les coques de l’iPhone 12 peuvent être réutilisées sur l’iPhone 13.

La semaine dernière, Apple a présenté l’iPhone 13 qui promet d’être plus rapide, plus autonome et plus efficace que l’iPhone 12. Au total, 4 modèles ont été révélés : l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ils sont équipés de la nouvelle puce A15 Bionic qui offre des performances graphiques supérieures à celles de l’iPhone 12.

iPhone 13 Pro et Pro Max – Crédit : Apple

Outre les améliorations sur le plan technique, l’iPhone 13 a un design très similaire à celui de l’iPhone 12 que nous avons testé l’année dernière. Mais alors, pouvez-vous réutiliser les coques de votre iPhone 12 sur votre nouvel iPhone 13. Les précommandes se sont ouvertes le 17 septembre et la sortie officielle est attendue pour le 24 septembre. Il est d’ailleurs peu probable que les précommandes arrivent avant le 24 septembre.

L’iPhone 13 est plus épais que l’iPhone 12, tous modèles confondus

Malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer les coques de votre iPhone 12 pour votre iPhone 13. Les dimensions des smartphones sont presque identiques, mais le module photo est plus épais sur l’iPhone 13. Comme nous vous l’avons aussi précisé dans notre comparaison détaillée entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, l’encoche du nouvel iPhone est plus petite. Cela signifie que les coques de l’iPhone 12 ne peuvent pas s’adapter parfaitement à l’iPhone 13, même s’il ne manque pas grand-chose.

Voici les dimensions des iPhone 13 et iPhone 13 Pro :

Hauteur : 146,7 mm ;

Largeur : 71,5 mm ;

Épaisseur : 7,65 mm.

À titre de comparaison, les dimensions des iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont :

Hauteur : 146,7 mm ;

Largeur : 71,5 mm ;

Épaisseur : 7,4 mm.

Comme vous pouvez le constater, l’iPhone 13 a une épaisseur légèrement supérieure à celle de l’iPhone 12 sur les modèles standard et Pro. C’est le même constat pour l’iPhone 13 mini. Il a une épaisseur de 7 ,65 mm contre les 7,4 mm de l’iPhone 12 mini. L’iPhone 13 Pro Max a aussi la même épaisseur.

Ainsi, non seulement les dimensions de l’iPhone 13 sont différentes par rapport à celles de l’iPhone 12, mais il ne faut pas non plus oublier que la firme de Cupertino a légèrement déplacé les boutons. Vous n’avez donc pas d’autre choix que d’acheter une protection spécialement conçue pour l’iPhone 13 comme la nouvelle coque de Razer qui évacue la chaleur.

