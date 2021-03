iPhone 13 Pro : Apple va doubler le stockage maximal, ça se confirme

Selon un nouveau rapport de 9to5Mac, la capacité de stockage maximale de la gamme iPhone Pro de 2021 pourrait passer de 512 Go à 1 To. Cela serait une première sur un iPhone.

Les analystes de Wedbush, une société de courtage en valeurs mobilières, affirment que leur vérification de la chaîne d’approvisionnement indique qu’Apple prévoit effectivement de donner aux acheteurs de ses téléphones haut de gamme la possibilité de choisir un appareil offrant 1 To de stockage.

iPhone 12 – Crédit : Apple

Déjà l’année dernière, le célèbre leaker Jon Prosser évoquait un stockage maximal de 1 To sur les nouveaux iPhone 13 Pro (ou 12S Pro). Si on ne compte pas les ordinateurs, Apple n’offre pour l’instant cette capacité de stockage de 1 To que sur ses tablettes iPad Pro haut de gamme.

Sur ce point, Apple est pour l’instant en retard sur ses concurrents, puisque les fabricants de smartphones Android comme Samsung ont déjà proposé une capacité de stockage de 1 To sur certains modèles. Un stockage de 1 To permettrait à Apple d’introduire enfin l’enregistrement vidéo en 8K, qui utilise environ 100 Mo par minute.

Jusqu’à présent, les iPhone 12 Pro Max sont limités à la 4K à 60 images par seconde. On sait qu’Apple compte améliorer l’objectif ultra grand-angle et le téléobjectif de son futur smartphone haut de gamme, il ne serait donc pas impossible de voir arriver la prise en charge de la définition 8K.

1 To de stockage sur un iPhone, à quel prix ?

Aujourd’hui, l’iPhone 12 Pro Max le plus haut de gamme avec 512 Go de stockage est en vente au prix de 1609 euros sur le site d’Apple. On imagine qu’en doublant cette capacité maximale, le géant américain pourrait aussi significativement augmenter les tarifs.

Habitué à vendre trois options de stockage, Apple devrait également supprimer un des modèles actuels. On doute qu’Apple supprime la variante à 128 go de stockage pour faire passer les modèles de base à 256 Go. En effet, pour engranger le plus de bénéfices possible, le géant américain va probablement supprimer l’option intermédiaire de 256 Go.

Ainsi, les utilisateurs qui prennent beaucoup de photos ou vidéo en 4K ou 8K seront incités à passer sur une version plus onéreuse. En plus des 1 To de stockage, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max pourraient être les premiers smartphones d’Apple à se passer du port Lightning.

Source : 9to5Google