iPhone 13 Pro : disparition de l’option 256 Go de stockage, ça se confirme

Comme c’était le cas l’année précédente, Apple proposera de nouveau cette année trois configurations différentes pour chacun de ses smartphones, les iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max. Cependant, le géant américain va modifier son offre.

En effet, d’après les informations de My Drivers, on ne retrouvera pas exactement les mêmes configurations que pour la série iPhone 12. Nous savions déjà depuis près d’un an maintenant qu’Apple introduirait une nouvelle configuration avec 1 To de stockage pour ses iPhone 13 Pro, mais son arrivée va marquer la fin d’une autre option.

Alors que les iPhone 13 et 13 mini seront livrés avec 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage, les variantes Pro devraient revoir ces options à la hausse. D’après les fuites précédentes, Apple passerait de 64 Go de stockage de base à 128 Go, une bonne nouvelle pour les futurs acheteurs qui ne veulent pas débourser plusieurs centaines d’euros de plus pour avoir du stockage supplémentaire.

Apple va abandonner l’option 256 Go de stockage

Selon My Drivers, Apple ne proposera ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qu’en 128 Go, 512 Go et 1 To de stockage. La société supprimerait donc l’option 256 Go. Cela signifie que si vous avez besoin de plus de stockage que l’option de base, vous devrez payer un peu plus cher pour vous offrir la configuration à 512 Go de stockage.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple procède à de tels changements dans son offre, puisqu’à l’époque de l’iPhone 7, le géant américain avait déjà abandonné l’option 64 Go, une pratique qu’il avait ensuite renouvelée lors de la sortie de l’iPhone X en supprimant l’option 128 Go de stockage.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage sur les tarifs de toutes ces nouvelles variantes lors de la Keynote le 14 septembre prochain. Apple ne semble pas très inquiet à propos du lancement, puisque nous avions appris récemment qu’il avait augmenté la production de 20% en prévision d’une forte demande. Comme chaque année, on s’attend donc à ce que cette nouvelle génération se vende mieux que la précédente.

