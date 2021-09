iPhone 13 Pro et Pro Max : Apple aurait prévu 1 To de stockage

Apple introduirait pour la première fois une option 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. L’analyste Ming-Chi Kuo vient de l’annoncer et il a aussi révélé qu’Apple abandonne l’option 64 Go de stockage cette année sur l’iPhone 13.

Alors que nous sommes à la veille de la présentation officielle de l’iPhone 13, de la Watch Series 7 et des Airpods 3, des informations de dernière minute continuent de faire surface sur la toile. L’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé plusieurs caractéristiques de l’iPhone 13. Pour la première fois dans l’histoire des iPhone, les iPhone 13 Pro et Pro Max accueilleraient jusqu’à 1 To de stockage.

Rendus de l’iPhone 13 – Crédit : ZONEofTECH / YouTube

Apple aurait donc prévu une nouvelle option de stockage, mais en laisserait tomber une autre pour compenser. En effet, Ming-Chi Kuo a révélé que les iPhone 13 et 13 mini verront disparaître l’option 64 Go de stockage, ce que les utilisateurs attendent depuis longtemps.

L’iPhone 13 pourrait aussi faire face à une pénurie de composants cette année

Les iPhone 13 Pro et Pro Max seraient donc disponibles dans 4 configurations différentes de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Ainsi, Apple n’abandonnerait pas l’option 256 Go de stockage comme une fuite l’annonçait au début du mois. En ce qui concerne les iPhone 13 et 13 mini, 3 configurations de stockage seraient prévues : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les utilisateurs pourront donc plus facilement se procurer le modèle de base sans se soucier d’un éventuel manque de stockage.

De plus, Ming-Chi Kuo a aussi tenu à prévenir que l’iPhone 13 risque d’être retardé. Il a expliqué que : « nous pensons que le défi de production actuel de l’iPhone est la pénurie de composants ». Cette pénurie a notamment entraîné une baisse d’environ 5 à 10 % de la production des modèles d’iPhone actuels au troisième trimestre de 2021. Par conséquent, l’expédition de l’iPhone 13 au quatrième trimestre de 2021 pourrait aussi être impactée par la pénurie de composants. Néanmoins, Ming-Chi Kuo a annoncé que : « nous pensons que les expéditions d’iPhone 13 en 2021 peuvent augmenter de plus de 10 % en glissement annuel (vs les expéditions d’iPhone 12 en 2020) ».

Enfin, les quatre modèles de l’iPhone 13 devraient notamment être équipés de batteries avec des plus grandes capacités. Celle de l’iPhone 13 Pro Max serait ainsi 18 % plus grande que celle de la génération précédente. Un écran AMOLED de 120 Hz, un mode nuit amélioré et un mode vidéo cinématique de portrait avec le système EIS devraient aussi être au rendez-vous demain lors du keynote d’Apple.

Source : Tom’s Guide