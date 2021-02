iPhone 13 Pro : voici à quoi pourrait ressembler le smartphone haut de gamme d’Apple en 2021

L’iPhone 13 Pro ne devait pas être une évolution significative par rapport à l’iPhone 12 Pro, mais certains changements pourraient bouleverser l’expérience utilisateur.

iPhone 13 Pro concept – Crédit : LetsGoDigital

D’après ce que nous savons, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront équipés d’un écran LTPO avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. En plus d’améliorer la fluidité de son smartphone, Apple pourrait alors proposer une fonctionnalité Always On Display similaire à celle de l’Apple Watch.

L’écran devrait être légèrement différent, puisque l’encoche serait réduite, sans être complètement supprimée, contrairement à ses concurrents sur Android. Apple pourrait également faire revenir le Touch ID, le capteur d’empreintes digitales, et celui-ci serait directement intégré à l’écran. En période de pandémie mondiale, Face ID montrait ses limites à cause du port du masque. En effet, celui-ci empêchait certains utilisateurs de déverrouiller facilement leur smartphone.

Côté photo, il faut s’attendre à peu de changements. Le capteur ultra grand-angle et le téléobjectif seraient améliorés, mais la différence ne serait pas significative avec la génération actuelle. Le changement principal à noter se trouve en bas du smartphone.

L’iPhone 13 Pro, un smartphone sans port ?

Vous aurez certainement remarqué sur l’image que le concept de l’iPhone 13 Pro a été imaginé sans port Lightning. Apple travaillerait actuellement sur un smartphone sans port, qui se rechargerait uniquement grâce à la recharge sans fil.

Plusieurs indices laissent penser qu’Apple pourrait commercialiser un tel téléphone. Tout d’abord, Apple a retiré les chargeurs de ses boites en 2020. Cela pourrait être une période de transition, notamment pour démocratiser la recharge sans fil. De plus, l’iPhone 13 Pro disposerait au dos d’aimants plus puissants pour la recharge sans fil MagSafe.

Commercialiser un smartphone sans port permettrait à Apple de retirer également le câble de ses boites, pour ne laisser que le smartphone. Si Apple décide vraiment de proposer un iPhone sans port en 2021, le changement pourrait devenir aussi important pour les utilisateurs que le retrait de la prise jack sur l’iPhone 7. Enfin, on sait que les iPhone 13 pourraient être les premiers téléphones d’Apple à proposer jusqu’à 1 To de stockage.

Source : LetsGoDigital