iPhone 13 : TSMC a débuté la production du processeur Apple A15

D’après un rapport de nos confrères de DigiTimes Asia, TSMC aurait débuté la production du processeur A15, qui équipera le futur gamme iPhone 13 en fin d’année. Comme à chaque nouvelle itération, on peut s’attendre à une augmentation des performances.

D’après DigiTimes Asia, TSMC a lancé la production du processeur A15. En termes d’échelle de production, il semblerait qu’Apple ait décidé de faire produire plus de puces cette année, puisqu’il s’attendrait à une plus forte demande.

Apple A14 – Crédit : Apple

L’iPhone 13 devrait être annoncé dès septembre ou octobre, dans la lignée des années précédentes. Il sera équipé d’une nouvelle puce A15 gravée en 5 nm et non en 3 nm, qui succèdera directement au A14 présent dans les iPhone 12. Cette dernière était fabriquée aux États-Unis par le plus grand fabricant de processeurs, TSMC.

Cette année, c’est également TSMC qui est en charge de la production. Outre des performances et des graphismes plus rapides, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique, on s’attend à ce que les iPhone 13 apportent de nombreuses nouveautés par rapport à la génération actuelle.

Les iPhone 13 vont enfin rattraper leur retard sur les smartphones Android

Le nouveau processeur n’est pas la nouveauté la plus attendue des iPhone 13. En effet, cette génération d’iPhone serait la première à être équipé d’un écran 120 Hz, une technologie déjà adoptée depuis plusieurs années sur les smartphones Android. Tout comme le Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 Pro ou encore l’OPPO Find X3, le téléphone offrira la technologie LTPO sur son écran.

LTPO signifie « low-temperature polycrystalline oxide ». Celle-ci vient en remplacement de la dalle LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) classique. L’avantage de cette technologie est qu’elle permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement de la dalle de 120 Hz à 1 Hz. Apple l’utilise déjà sur son Apple Watch, qui peut par conséquent proposer un mode Always On Display très économe en énergie.

L’iPhone 13 va également légèrement changer de design par rapport à la génération actuelle, puisqu’Apple a décidé de réduire la taille de l’encoche et d’augmenter la taille des capteurs photo. On s’attend également à ce que les iPhone 13 proposent des débits plus rapides en 5G en France grâce à la prise en charge de la technologie mmWave.

Source : DigiTimes