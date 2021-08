Apple : plusieurs Keynotes sont à prévoir avant la fin de l’année

La liste de produits à venir est très longue, et si la date du 14 septembre semble être retenue pour la présentation des nouveaux iPhone, il est de plus en plus probable que d’autres conférences seront organisées pour dévoiler l’ensemble des nouveautés Apple.

Sorties et rumeurs

Cette année, l’iPhone 13 doit être lancé. Apple a prévu quatre modèles : l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Batteries et caméras améliorées, 5G plus performante et processeur A15. L’Apple Watch Series 7 devrait être commercialisée en même temps. Son design sera tout nouveau et son autonomie améliorée.

Par ailleurs, les AirPods 3 seront aussi de la partie, dotés de commandes tactiles. Apple pourrait également présenter d’autres produits annexes à l’iPhone dans la foulée. Sans oublier les deux nouveaux modèles de MacBook Pro et les iPad mini 6 et iPad 9 prévus pour 2021. Le nouveau Mac Mini présentera quant à lui une puce M1X, plus de ports, et pourrait coûter plus cher que les modèles précédents.

Si la pandémie mondiale de COVID-19 a perturbé les chaînes de production de quelques grandes entreprises de la tech, rien indique pour l’instant un retard de l’iPhone 13. Nous attendons toujours celui-ci à la mi-septembre. C’est le produit le plus important et le plus attendu de l’année. De ce fait, on peut imaginer qu’il pourrait mériter un event à lui tout seul, comme cela a déjà été le cas pour des anciens modèles. Lui faire occuper la place centrale dans un event pourrait possiblement faire de l’ombre aux autres produits présentés. Événements multiple ou conférence géante ? Rien est certain pour l’heure.

