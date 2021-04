iPhone 13 : voici tout ce que l’on sait sur les futurs smartphones d’Apple

L’iPhone 13 aurait été finalisé à la fin du mois de mars, comme le rapporte Kang, le leaker le plus renommé de l’industrie. Nous devrions alors bientôt avoir des informations très précises concernant ses fonctionnalités.

iPhone 12 – Crédit : Apple

D’après les informations de Jioriku, Apple utiliserait actuellement un prototype d’iPhone 13 avec un capteur d’empreintes digitales, le Touch ID. Cela serait une excellente nouvelle en période de crise sanitaire. En effet, le port du masque a rendu plus compliqué de déverrouillage des smartphones avec Face ID.

On apprend également que l’iPhone 13 Pro Max pourrait être le premier smartphone sans port d’Apple. Afin de retirer le port Lightning, Apple a dû travailler sur une fonctionnalité nommée « Internet Recovery », qui permet de récupérer des données sans fil. Celle-ci serait actuellement en développement.

Une encoche plus petite et un écran 120 Hz au programme

Bien qu’on puisse regretter le retrait total de l’encoche, celle-ci verra enfin sa taille se réduire sur la prochaine génération d’iPhone. Cette information a récemment été corroborée par la maquette imprimée en 3D de Mac Okatara.

Jioriku nous apprend également qu’un coloris noir sera disponible en option, et que l’iPhone 13 Pro sera le premier iPhone à disposer de 1 To de stockage. De plus, le processeur A15 verrait ses performances et sa sécurité augmenter.

Côté écran, les iPhone 13 Pro et Pro Max sont sans surprise compatibles avec la technologie LTPO. Elle permet à l’écran de changer dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Par conséquent, Apple planche actuellement sur un mode Always On Display comme sur l’Apple Watch.

Enfin, Jioriku annonce qu’iOS 15 devrait être doté d’un nouveau centre de contrôle inspiré de macOS Big Sur. Apple travaillerait également sur une API qui permettrait aux développeurs d’utiliser l’authentification multifactorielle pour la première fois. Il serait donc obligatoire d’utiliser Face ID et Touch ID pour accéder à certaines informations.

L’arrivée de Touch ID ne serait pas qu’une bonne nouvelle pour les consommateurs. En effet, le capteur serait incorporé au verre et aura besoin de l’écran original pour fonctionner. Le numéro de série de l’écran et celui de Touch ID seront liés à la même puce, ce qui empêchera les réparateurs tiers de changer l’écran. Apple aurait retenu la technologie ultrasonique pour son capteur d’empreintes digitales, comme sur le Samsung S21 Ultra.

Source : Jioriku