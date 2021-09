iPhone 13, Watch Series 7, AirPods 3 : à quoi s’attendre lors de la keynote d’Apple le 14 septembre ?

Apple vient d’annoncer que sa keynote annuelle du mois de septembre se tiendra le 14 septembre. La date de lancement de l’iPhone 13 avait déjà fuité le mois dernier, mais elle est maintenant officielle. Cette keynote est dédiée aux annonces matérielles de la firme de Cupertino. Elle devrait être chargée en surprises cette année. En effet, on s’attend à voir la présentation de l’iPhone 13, mais aussi de l’Apple Watch Series 7 et des Airpods 3.

La keynote d’Apple se tiendra le 14 septembre – Crédit : Apple

La keynote d’Apple débutera à 19h, heure française, le 14 septembre. Elle se déroulera exclusivement en ligne depuis le site d’Apple. La firme de Cupertino n’a évidemment pas annoncé ce qu’elle présentera la semaine prochaine, mais voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent. D’ailleurs, Apple aurait prévu plusieurs keynotes avant la fin de l’année.

Quatre modèles de l’iPhone 13, deux tailles de l’Apple Watch Series 7 et les nouveaux AirPods sont attendus

L’iPhone 13 sera la star de cette keynote. Il devrait être décliné dans quatre modèles différents : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Son design devrait se rapprocher de celui de l’iPhone 12. Cependant, des changements seraient attendus au niveau de l’appareil photo. Tous les modèles seraient aussi équipés du nouveau SoC A15 Bionic d’Apple. Selon les dernières fuites, Apple se préparerait à abandonner l’option 256 Go de stockage pour l’iPhone 13. De plus, un nouveau chargeur MagSafe serait prévu.

Ensuite, l’Apple Watch Series 7 devrait avoir un nouveau design qui serait sa première refonte majeure depuis la sortie de la montre connectée originale en 2015. En plus de son nouveau design, l’Apple Watch Series 7 devrait accueillir pour la première fois un cadran de 45 mm. Elle aurait donc un écran plus grand. La montre serait aussi proposée avec un cadran de 41 mm. Cependant, aucune nouvelle fonctionnalité liée à la santé n’est attendue pour cette année.

Enfin, la communauté s’attend également à découvrir les AirPods 3. Les prochains écouteurs true wireless seraient notamment capables de mesurer votre fréquence respiratoire pour surveiller votre santé. Cependant, peu de détails ont fuité à leur sujet jusqu’à présent. Nous en saurons davantage la semaine prochaine s’ils sont annoncés aux côtés de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7.

Source : NotebookCheck