iPhone 13, Watch Series 7, AirPods 3 : de nouveaux détails techniques fuitent à quelques jours de la Keynote

Alors qu’Apple dévoilera les nouveaux iPhone 13, Watch Series 7 et AirPods 3 lors d’une Keynote prévue le 14 septembre prochain, nous en savons déjà un peu plus sur les trois futurs produits d’Apple.

À quelques jours de la conférence, le leaker PineLeaks est de retour avec des détails exclusifs concernant tous les produits que présentera Apple lors de sa Keynote. Il confirme la plupart des fuites précédentes, tout en donnant plus de précisions sur les nouvelles fonctionnalités des appareils.

iPhone 13 – Crédit : Renders By Ian

Selon lui, la nouvelle génération d’iPhone 13 devrait être proposée au même prix que les modèles précédents. Comme nous avions pu le voir sur les fuites précédentes, le poids et l’épaisseur de tous les modèles seront revus à la hausse, notamment à cause de batteries avec une plus grande capacité. En effet, on sait que le modèle iPhone 13 Pro Max sera équipé d’une batterie 18 % plus grande que la génération précédente, contre environ 10 % pour les autres modèles. Cela permettra notamment à l’iPhone 13 mini d’offrir une heure d’autonomie supplémentaire.

PineLeaks confirme également la présence d’écrans AMOLED LTPO 120 Hz, mais il note que le rafraichissement sera abaissé à 60 Hz si vous activez le « Low Power Mode ». Il nous apprend aussi que les nouveaux capteurs photo pourront recevoir 15 % de lumière supplémentaire, tandis que l’ultra grand-angle connaîtra le plus grand changement avec jusqu’à 40 % de lumière en plus.

Enfin, le leaker annonce que la vidéo « cinématique » de portrait utilise désormais le système EIS précédemment divulgué, connu sous le nom de « Warp ». Son but est de maintenir un sujet proche du centre du cadre, tout en veillant à ce qu’il ne paraisse pas artificiel. On peut également s’attendre à une meilleure stabilisation optique, un mode nuit avec des couleurs significativement améliorées et qui pourra être utilisé pour l’astrophotographie.

Les AirPods 3 et l’Apple Watch Series 7 seront plus autonomes

D’après PineLeaks, les AirPods 3 et l’Apple Watch Series 7 pourraient être des champions de l’autonomie par rapport aux générations précédentes. En effet, le boîtier des AirPods 3 utiliserait une batterie environ 20 % plus grande que les AirPods 2, et la recharge sans fil serait de la partie. Côté audio, le son devrait être similaire à la génération précédente, mais Apple aurait légèrement peaufiné les basses.

Enfin, le leaker déclare que l’Apple Watch Series 7 « va certainement connaître sa première véritable amélioration de l’autonomie de la batterie depuis l’Apple Watch originale. ». On s’attend donc à ce que cette nouvelle montre aux bordures plates embarque une plus grosse batterie, ou soit plus autonome grâce à des composants moins énergivores. Il faudra probablement se montrer patient avant de l’essayer, puisqu’Apple a récemment suspendu sa production. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage lors de la Keynote qui aura lieu le 14 septembre prochain.

Source : PineLeaks