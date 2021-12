iPhone 14 : les modèles Pro auraient vraiment un poinçon l’année prochaine

Depuis 2017, Apple conserve l’encoche sur ses iPhone, tous modèles confondus. La firme de Cupertino n’est pas encore passée à l’alternative qui est le poinçon. Celui-ci peut être situé au centre de l’écran ou sur le coin supérieur gauche. Néanmoins, Apple pourrait enfin remplacer l’encoche par un poinçon en 2022. L’analyste Ming-Chi Kuo l’a affirmé pour la première fois en mars avant de le confirmer à nouveau en septembre.

Rendu de l’iPhone 14 Pro – Crédit : FRONT PAGE TECH

Un nouveau rapport de The Elec revient une nouvelle fois sur ce fameux poinçon qui est presque devenu un mythe. Apple adopterait pour la première fois le poinçon l’année prochaine. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il abandonnera complètement l’encoche.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max avec un poinçon et Face ID sous l’écran en 2022 ?

Les modèles Pro de l’iPhone 14 seraient les seuls à accueillir un poinçon l’année prochaine pour remplacer l’encoche. Cela ne sera pas seulement un changement esthétique pour Apple. En effet, si la firme de Cupertino abandonne l’encoche, elle doit placer tous les capteurs (hors caméra) de l’encoche directement sous l’écran. Par conséquent, Face ID devrait aussi être intégré sous l’écran.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient donc un poinçon tandis que les iPhone 14 et iPhone 14 Max conserveraient l’encoche traditionnelle. Apple aurait d’ailleurs prévu deux tailles d’écran : 6,1 pouces pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro et 6,7 pouces pour les deux modèles Max. D’ailleurs, il n’y aura probablement pas d’iPhone mini l’année prochaine. L’iPhone 13 mini actuel sorti en septembre serait donc le dernier de la gamme avec un écran de 5,4 pouces. Certaines rumeurs évoquent également un iPhone 14 grand format de 6,7 pouces qui serait vendu à un prix abordable pour remplacer l’iPhone mini de cette année.

Bien entendu, ces fuites sont à prendre avec des pincettes. Plusieurs sources corroborent l’arrivée tant attendue du poinçon sur les iPhone, mais cela ne signifie pas pour autant que ce sera le cas. En tout cas, un poinçon sur l’iPhone 14 marquerait un tournant important pour la firme de Cupertino qui conserve l’encoche depuis plusieurs années.

