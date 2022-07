iPhone 14 Plus : l’arrivée d’un nouveau modèle se précise

Des coques d’iPhone 14 repérées sur Weibo © Twitter, @duanrui1215

Une photo de plusieurs étuis pour iPhone 14 vient de se retrouver en ligne sur le réseau chinois Weibo. On y aperçoit différents modèles, dont un qui semblerait bien être l’iPhone 14 « Plus ». Un nouveau smartphone qui devrait théoriquement remplacer l’iPhone 14 mini, a priori abandonné par Apple.

Un iPhone 14 Plus à la place de l’iPhone 14 mini

Si l’on en croit cette nouvelle image en fuite, les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne devraient pas changer de dénomination. Le modèle standard et sa déclinaison en Pro devraient faire 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Pro Max devrait lui être en 6,7 pouces.

Quid de l’iPhone 14 mini ? Celui-ci serait abandonné par Apple au profit d’un nouveau modèle, vraisemblablement nommé iPhone 14 Plus. Une dénomination que nous n’avions pas vu depuis l’iPhone 8 Plus, sorti en septembre 2017, il y a cinq ans.

À lire : iPhone 14 : météo, widgets, autonomie, l’écran always-on se dévoile

À tort ou à raison ? Ce choix permettrait à Apple de mieux segmenter sa gamme. On retrouverait donc deux modèles standards sous deux formats différents, l’iPhone 14 en 6,1 pouces et l’iPhone 14 Plus en 6,7 pouces, ainsi que deux modèles haut de gamme, là aussi, avec deux tailles différentes.

Pour rappel, tout comme l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus devrait profiter de la puce Apple A15 Bionic qui équipe déjà les iPhone 13. Apple aurait changé de stratégie commerciale en réservant ses dernières puces aux modèles haut de gamme. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient donc être les seuls à profiter d’une puce Apple A16, plus aboutie.