iPhone 14 Pro : une fuite dévoile le nouvel écran

Avec plus que quelques mois avant sa sortie, les fuites se multiplient concernant le futur iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max. Voici ce qu’il fallait retenir de cette dernière indiscrétion.

Même s’il est difficile de prouver l’authenticité de la fuite, une vidéo est à l’origine de l’information. L’iPhone 14 Pro et le Pro Max abandonneraient l’encoche au profit d’un trou pour la caméra.

Cette vidéo, qui sème le trouble, aurait été diffusée sous forme de publicité sur Youtube par Apple Archive Thai. Découvrez ci-dessous la publicité de 16 secondes qui dévoile un design conceptualisé et qui met en avant la facilité de règlement grâce à Apple Pay.

Après quelques recherches, on peut aussi trouver sur Youtube la version anglaise de la même publicité. A notre surprise, cette dernière remplace le trou par le format traditionnel à encoche. Cela sera suffisant pour apporter encore plus de confusion et rendre plus difficile le dénouement du vrai du faux.

La sortie de l’iPhone 14 Pro étant prévue pour mi-septembre, des indices convergents semblent préciser les caractéristiques du nouveau modèle. Sur la base de nombreuses fuite, les fabricants de coques de protection ont dores et déjà prototypé leur design pour la sortie prochaine du best seller 2022 d’Apple.

Le controversé design de caméra à trou uniquement sur iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

Apple a pour règle de ne jamais réagir aux diverses fuites précédant la sortie d’un nouveau téléphone portable. La firme à la pomme continue ainsi de garder le silence sur les informations qui se multiplient, même sur les fonctionnalités que tout le monde attend.

Comme ces deux dernières années, la ligne de produit de l’iPhone 14 se composera de quatre modèles différents. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient adopter le design à trou pour la caméra. Les déclinaisons de l’iPhone 14 et iPhone 14 Max, conserveront quant à elles la même configuration d’écran que leur prédécesseurs 13. Apple semble néanmoins se diriger doucement, dans les années à venir, vers un abandon complet de la camera à encoche.

Source : BGR