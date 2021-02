iPhone Fold : Apple a demandé l’aide de LG Display pour l’écran de son smartphone pliant

Néanmoins, d’après Ross Young, fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain, affirme que Samsung Display serait aussi dans la course pour fournir Apple.

iPhone Fold Concept – Crédit : Concept Creator

Apple travaille activement sur un smartphone pliant, mais nous ne savons pas à quoi pourra ressembler le téléphone. Apple aurait récemment demandé à Foxconn de créer deux prototypes de l’iPhone pliant, nous pourrions donc voir débarquer dans quelques années un iPhone Flip et un iPhone Fold. Le premier ressemblerait fortement au Galaxy Z Flip, le smartphone pliable à clapet de Samsung que nous avons pris en main, tandis que le deuxième serait similaire au Galaxy Z Fold.

À cause de la charnière, il ne faudra pas s’attendre aux mêmes performances entre un iPhone pliant et un smartphone classique. Comme c’est le cas sur les smartphones de Samsung que nous avons pu voir par le passé, Apple pourrait notamment réduire l’épaisseur et l’autonomie de son téléphone pliant. En effet, la batterie devra être plus petite et certainement coupée en deux parties.

Samsung Display pourrait aussi fournir Apple

Actuellement, Apple s’approvisionne en panneaux d’affichage à la fois auprès de LG Display et de Samsung Display, il est donc possible que la société de Cupertino travaille avec les deux fournisseurs et n’ait pas exclu l’un pour l’autre. Selon Ross Young, fondateur de DisplaySearch et DisplaySupplyChain, Apple n’écartera pas Samsung Display. On imagine mal Apple se passer d’un acteur aussi important du marché.

Samsung Display est actuellement le leader dans le domaine des écrans pliants sur smartphone. Son téléphone le plus haut de gamme, le Galaxy Z Fold 2, dispose d’un écran pliant OLED avec la plus petite courbure au monde. Un partenariat avec Samsung pourrait alors permettre à Apple de profiter de l’expertise du géant coréen. Les fans devront encore patienter un long moment avant de découvrir l’iPhone Fold, puisque celui-ci pourrait ne pas voir le jour avant 2023. Apple n’a même pas encore confirmé officiellement travailler sur ce projet.

Of course they are also working with Samsung Display unlike what the article said. — Ross Young (@DSCCRoss) February 18, 2021

Source : digitimes