iPhone Fold : Apple aurait démarré les tests de l’iPhone pliant qui devrait sortir en 2022

Concept de l’iPhone Fold – Crédit : #iOS beta news / YouTube

L’iPhone Fold d’Apple commence à se préciser à l’horizon. Il s’agirait d’un modèle pliant de l’iPhone 14 dont la sortie est prévue en 2022. Un nouveau rapport du journal chinois The Economic Daily a annoncé qu’Apple serait en train de travailler activement sur le développement de l’iPhone Fold. La firme de Cupertino aurait commandé de nombreux prototypes auprès de ses partenaires industriels. L’iPhone pliant n’en serait donc pour le moment qu’à la phase de test. Selon le rapport, « Apple teste actuellement des composants clés tels que l’écran et les roulements de la charnière afin de rendre le premier iPhone pliant disponible dès que possible ».

La charnière de l’iPhone Fold résisterait à 100 000 ouvertures et fermetures

En août, une fuite de Jon Prosser affirmait que l’iPhone Fold serait constitué de deux écrans séparés par une charnière. Il avait expliqué que, même si les deux écrans sont séparés, le design reste uniforme. Apple serait donc en train de tester la durabilité de cette charnière qui sépare les deux écrans de l’iPhone Fold. Comme l’a rapporté le journal chinois, la conception de la charnière devrait résister à 100 000 ouvertures et fermetures du smartphone.

Pour vous donner un ordre d’idée, les charnières des ordinateurs portables sont généralement testées pour résister à 20 000, voire 30 000, ouvertures et fermetures. Bien entendu, l’iPhone Fold sera sûrement plus manipulé au cours de la journée qu’un ordinateur. Sa charnière doit donc se montrer encore plus solide et fiable que celle d’un ordinateur portable. L’écran de l’iPhone Fold aurait aussi une particularité bien spéciale. Un brevet déposé par Apple a effectivement révélé que l’écran de l’iPhone pliant serait capable de se réparer tout seul. Un revêtement spécifique permettrait de réparer les rayures de manière autonome.

L’iPhone Fold fait parler de lui depuis le mois de juin déjà. Apple se préparerait à entrer dans le marché des smartphones pliants sans pour autant se dépêcher et bâcler la conception. D’ailleurs, les experts s’attendent à 100 millions de smartphones pliants dans le monde d’ici 2025. Si l’iPhone Fold sort bel et bien en 2022 comme le rapport l’a suggéré, ce nombre ne devrait pas être difficile à atteindre.

Source : BGR