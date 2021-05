iPhone Fold : Apple devrait expédier 20 millions d’unités du premier iPhone pliant en 2023

Avec l’iPhone Fold (son nom n’a pas encore été confirmé), Apple se lancera officiellement dans le marché des smartphones pliants majoritairement dominé par Samsung à l’heure actuelle. La première rumeur sur l’iPhone pliant remonte à juin 2020, mais plusieurs sources ont récemment révélé de nouvelles informations. Il y a deux mois, un cabinet spécialiste affirmait notamment que le smartphone pliant d’Apple pourrait sortir en 2023.

Dans une nouvelle note aux investisseurs partagée en ce début de semaine, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a confirmé cette année de lancement, mais aussi le volume prévu. Apple devrait effectivement expédier entre 15 et 20 millions d’unités de l’iPhone Fold en 2023, soit durant la première année de sa commercialisation.

Entre 15 et 20 millions d’iPhone pliants prévus pour la première année

Les sources de Ming-Chi Kuo n’ont pas encore précisé quel sera le fournisseur des dalles OLED pliantes pour ce nouvel iPhone. Il s’agit soit de Samsung Display soit de LG Display ou même les deux. Bien que nous vous ayons récemment informé qu’Apple a demandé l’aide de LG Display pour l’écran de son smartphone pliant, il est tout à fait possible que la firme de Cupertino travaille avec les deux fournisseurs comme elle le fait déjà à l’heure actuelle.

De plus, nous ne connaissons pas non plus les spécifications du prochain iPhone pliant, si ce n’est qu’Apple aurait demandé à Foxconn de créer deux prototypes de l’iPhone Fold. Ming-Chi Kuo a auparavant déclaré qu’il aura un écran entre 7,5 et 8 pouces, mais il semble maintenant confiant que l’écran de l’iPhone Fold mesurera 8 pouces.

Enfin, Ming-Chi Kuo estime qu’Apple prendra l’avantage sur Samsung avec son premier iPhone pliant. Selon l’analyste, « avec ses écosystèmes multiproduits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliants ». Bien entendu, cela dépendra également des prochains smartphones pliants de Samsung d’ici 2023.

