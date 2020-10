iPhone Fold : l’écran de l’iPhone pliant pourrait se réparer tout seul

Concept de l’iPhone Fold – Crédit : roy gilsing design / Foldable News

Les smartphones pliants sont de plus en plus populaires et les experts s’attendent à plus de 100 millions d’unités dans le monde d’ici 2025. Samsung est en ce moment le géant des smartphones pliants avec de nombreux modèles comme le Galaxy Z Flip et son écran à clapet ou même le Galaxy Z Fold 2 qui vient d’être lancé le 18 septembre. Avec la popularité croissante des smartphones pliants, il fallait s’attendre à ce qu’Apple rejoigne la course.

Un revêtement spécial qui répare l’écran de manière autonome

Depuis le mois de juin, plusieurs sources affirmaient qu’Apple serait en train de préparer un iPhone pliant. Supposément appelé l’iPhone Fold, une fuite du mois d’août suggérait qu’il ne s’agisse pas d’un véritable smartphone pliant, mais qu’il possède à la place deux écrans bien distincts séparés par une charnière.

Le brevet déposé par Apple le 28 janvier dernier ne détaille pourtant pas deux écrans séparés, mais bel et bien un seul écran pliant. La grande nouveauté que ce brevet apporte est un écran totalement révolutionnaire. En effet, ce dernier serait capable de se réparer tout seul grâce à « une couche de matériau auto-réparant ». Par exemple, « quand le revêtement auto-réparant est entaillé, le matériau peut remplir l’entaille sans intervention extérieure ».

Dans le brevet, Apple explique que ce matériau auto-réparant peut se situer sur la surface intégrale de l’écran. Il peut aussi être uniquement au niveau de la zone flexible de la charnière. Les smartphones pliants ont tous cette faiblesse aujourd’hui. Le Galaxy Fold était tellement fragile que Samsung avait publié une vidéo pour expliquer aux utilisateurs comment prendre le smartphone en main. Bien entendu, le brevet d’Apple ne confirme pas que le prochain iPhone pliant intégrera ce type d’écran auto-réparant. L’existence de l’iPhone Fold n’est même pas encore confirmée.

Source : BGR