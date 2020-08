iPhone Fold : un téléphone Apple pliant serait bien en développement

Le YouTuber Jon Prosser, qui a de bons antécédents en matière de fuites liées à Apple jusqu’à présent, a confirmé que la société travaille effectivement sur un smartphone pliant et qu’il ne s’agit pas d’une simple spéculation.

Crédit : MacRumors

Alors que Samsung a récemment dévoilé son Galaxy Fold 2 et le successeur du Galaxy Z Flip, la marque coréenne travaillerait également sur un nouveau smartphone pliant moins cher. Apple compte bien se joindre à la fête, tout comme Google et Microsoft avec sa Surface Duo.

L’information n’est pas nouvelle, le 15 juin déjà Jon Prosser évoquait un possible iPhone pliant. Dans une nouvelle vidéo, il confirme la sortie du téléphone et révèle qu’il n’est pas un vrai téléphone pliant. En effet, celui-ci dispose d’une charnière avec deux écrans séparés. La charnière empêcherait les débris de pénétrer dans l’appareil pour le rendre plus durable que les smartphones pliants actuels, mais l’écran de l’appareil ne se pliera pas.

Le téléphone s’inspirerait du design en métal de l’iPhone 11 actuel, avec des bords ronds. En outre, l’écran de l’iPhone pliant n’aurait pas d’encoche, mais un design moins borderless pour permettre l’intégration de Face ID en haut de l’écran.

Quand les deux écrans seront allumés, l’affichage semblera être continu, même si les deux écrans resteront bien distincts l’un de l’autre.

Quand sortira l’iPhone (Fold) ?

Jon Prosser n’a pas réussi à savoir quand est-ce qu’un tel iPhone pourrait être commercialisé, ni à quel prix. On espère qu’Apple ne tardera pas à dévoiler ce nouveau projet, car celui-ci a déjà l’air dépassé comparé au récent Galaxy Fold 2, qui propose lui un affichage continu et un écran pliant. L’iPhone pliant pourrait donc fortement ressembler à l’actuelle Surface Duo, qui utilise également une charnière pour se plier en deux.

Source : Jon Prosser