iPhone : iOS 16.1 corrige une erreur majeure d’Apple

L’indicateur de batterie sur l’iPhone © Tom’s Guide

iOS 16 a permis aux utilisateurs d’iPhone de retrouver l’indicateur de pourcentage de batterie. Celui-ci avait disparu en 2017, au grand dam des usagers. Les critiques ont toutefois fusé dans la foulée. Et pour cause, la jauge de la batterie restait constamment remplie même quand l’iPhone n’était pas à 100 %. D’aucuns avaient déploré une erreur de conception majeure, allant à l’encontre de la logique la plus élémentaire.

iPhone : un indicateur de batterie enfin complet !

À l’écoute, la firme de Cupertino a pris le temps de corriger cette anomalie. Fraîchement déployé, iOS 16.1 permet ainsi d’obtenir un indicateur dynamique qui se vide à mesure que la batterie s’épuise. Une « innovation » accueillie avec enthousiasme par la communauté. À noter que la mise à jour a permis de rendre la fonction disponible pour un nombre plus élargi d’iPhone. Voici la liste des appareil éligibles :

iPhone 14, iPhone 14 Plus , iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 , iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XR iPhone XS et iPhone XS Max iPhone X

Vous souhaitez déployer cet indicateur chiffré et dynamique qui permet de savoir rapidement combien de batterie il vous reste ? Rien de plus simple. Rendez-vous dans Réglages > Batterie et actionnez la bascule à côté de l’option Pourcentage de batterie.

Pour continuer votre lecture, on vous récapitule par ici les nouveautés principales offertes par iOS 16.1. Dossier partagé, compatibilités avec Apple Fitness+, amélioration du Dynamic Island… Il y en a pour tous les goûts !