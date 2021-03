iPhone : l’application Opera sur iOS adopte un look plus épuré et un nom plus court

De plus, l’application adopte un nouveau look plus épuré, et une nouvelle icône. En effet, cette dernière, auparavant violette, devient rouge avec cette version.

Opera iOS – Crédit : Opera

Le navigateur Internet Opéra présente certains avantages notables comparés à ces concurrents. Par exemple, celui-ci est équipé d’un VPN intégré sur iPhone et Android. Google a récemment été accusé de pister les utilisateurs même lorsqu’ils sont en navigation privée. Opera se présente donc comme une excellente alternative pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Google Chrome.

Opéra rencontre un réel succès sur iOS depuis qu’Apple permet aux utilisateurs de changer leur navigateur par défaut dans iOS 14. Pour ceux qui souhaitent une navigation encore plus facile sur Internet, Opera avait lancé Flow en 2018, son navigateur mobile simplifié.

Quelles nouveautés sur la nouvelle version d’Opera ?

La nouvelle application Opéra sur iOS se veut minimaliste. Tout d’abord, elle se concentre sur la confidentialité de ses utilisateurs, une excellente fluidité d’utilisation et propose une meilleure expérience à une main. De plus, des éléments de conception tels que l’arrière-plan en diagonale ou encore les ombres ont été supprimés. Le but étant de donner un aspect moderne à l’interface.

Le navigateur conserve ses bulles numérotées emblématiques et populaires sur l’écran principal. Celles-ci affichent vos sites Web les plus visités. La navigation à une main est également facilitée. En effet, un bouton d’action rapide se trouve au centre en bas de l’écran.

De plus, sur l’application Opera sur ordinateur, vous pouvez utiliser le symbole « Flow » dans la barre latérale pour afficher un code QR et le scanner avec l’appareil iOS. Ainsi, une connexion sécurisée peut être établie entre l’ordinateur de l’utilisateur et l’appareil mobile. Cela permet de partager de manière transparente et sans connexion les liens, notes, images, fichiers et autres informations.

Une autre fonctionnalité qui distingue le navigateur de la concurrence est le portefeuille crypto intégré pour l’Ethereum. En outre, cela permet aux utilisateurs d’Opera d’envoyer et de recevoir la cryptomonnaie, d’effectuer des transactions blockchain et de surfer sur le Web décentralisé. Le portefeuille crypto peut être synchronisé entre les appareils.

Source : Opera