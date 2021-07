iPhone Photography Awards 2021 : une photo prise avec un iPhone 7 a remporté le concours

Le prix annuel iPhone Photography Awards célèbre les meilleurs clichés pris sur des appareils iOS par des photographes professionnels et amateurs. Le gagnant de cette année a de quoi surprendre, puisque la photo a été prise par un iPhone qui date d’il y a 4 ans !

Le concours accueille toutes les photos qui ont été prises avec un iPhone ou un iPad. Si l’utilisation d’une application iPhone ou iPad est autorisée pour l’édition (et l’utilisation d’objectifs supplémentaires est également autorisée), les photos ne peuvent pas être modifiées dans Photoshop ou tout autre programme de traitement d’image de bureau.

iPhone 7 – Crédit : Unsplash

Le lauréat du « Prix du photographe de l’année » est le photojournaliste hongrois Istvan Kerekes pour sa photo « Bergers de Transylvanie ». Pourtant, la photo a été prise avec un iPhone 7, un smartphone que nous avions pu tester et qui date maintenant d’il y a 4 ans. Kerekes a capturé deux bergers tenant des agneaux dans un champ glacé. La photo met en contraste ces animaux innocents avec leur paysage industriel.

La photo ne paraît pourtant pas si réussie que cela. En effet, les visages des deux sujets sont très sous-exposés à cause des performances photo de l’iPhone 7. Cependant, elle a peut-être tout simplement remporté le prix grâce au fort contraste qu’elle présente.

Bergers de Transylvanie, capturée avec un iPhone 7 – Crédit : Istvan Kerekes / IPPAWARDS

Qui sont les autres lauréats du concours ?

Cette année, les IPPAWARDS 2021 ont examiné des milliers de soumissions de photographes du monde entier dans 18 catégories. Le gagnant de la 1re place des 18 catégories remportera un lingot d’or « de la monnaie d’or privée la plus reconnaissable au monde. ». De plus, les gagnants des 2e et 3e places des 18 catégories gagneront un lingot de platine.

Parmi les autres grands gagnants figure Sharan Shetty, d’Inde, pour sa photo « Collage », où un homme et son cheval communient dans un paysage vide. Ce cliché a par exemple remporté le premier prix du Photographe de l’année.

Le deuxième prix a été décerné à Dan Liu, de Chine, pour son image « Une marche sur Mars » d’un astronaute traversant un paysage martien désolé, et le troisième prix est attribué à Jeff Rayner, des États-Unis, pour sa photo « Marche latérale en ondes ». Il s’agit d’un portrait en noir et blanc d’une jeune fille sautant devant une résidence. Vous pouvez retrouver tous les autres clichés sur le site des IPPAWARDS.

Collage par Sharan Shetty – Crédit : IPPAWARDS

Source : IPPAwards