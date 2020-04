iPhone SE : ces composants de votre iPhone 8 peuvent servir à le réparer

Crédits : iFixit

L’iPhone SE 2020 qui vient d’être lancé par Apple est si proche de l’iPhone 8 que certains l’ont rapidement surnommé « iPhone 8S ». Si esthétiquement les deux appareils sont très ressemblants, iFixit a cherché à savoir de quelles pièces l’iPhone SE a hérité de son prédécesseur.

Des composants d’iPhone 8 à foison

Bien avant sa sortie, les bruits de couloir annonçaient déjà l’iPhone SE, ou iPhone 9 comme il a longtemps été appelé, comme un smartphone d’entrée de gamme pour Apple. Pour le maintenir abordable, le constructeur aurait fait le choix de baser son design sur l’iPhone 8, reprenant nombre de ses pièces et ne changeant finalement que le SoC pour un A13 Bionic qui équipe également l’iPhone 11.

Tout ceci s’est vérifié avec l’annonce officielle du 15 avril. Nous l’avons comparé en détail avec l’iPhone 11, son grand frère, dont il reste assez loin, celui-ci étant 320 euros plus cher. Si on sait maintenant qu’outre le chipset, la mémoire vive a été revue à la hausse, passant à 3 Go, le reste semble relativement inchangé. C’est ce que confirme aujourd’hui iFixit.

Qu’est-il possible de remplacer sur l’iPhone SE ?

Après avoir démonté les 2 smartphones, il s’avère que nombre de composants sont exactement identiques. C’est le cas du module photo, le tiroir de carte SIM, le Taptic Engine (qui gère la pression sur l’écran et vibre en fonction) ainsi que la partie affichage comprenant aussi le micro et le capteur de proximité. Il sera donc possible de remplacer facilement l’écran en cas de casse, mais cela fera perdre True Tone sauf si le réparateur peut mettre à jour son logiciel interne.

Ces pièces identiques rendues incompatibles

Le bouton Home n’est pas remplaçable si l’on souhaite garder le Touch ID. La batterie, bien que physiquement identique, elle aussi n’est pas échangeable avec une batterie d’iPhone 8 à cause d’une protection logicielle. De même, remplacer celle d’un iPhone 8 avec une batterie d’iPhone SE affichera un message disant qu’il ne s’agit pas d’une batterie d’origine Apple, comme ce qui a été fait pour l’iPhone 11.

Source : iFixit