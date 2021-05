L’aspirateur iRobot Roomba 971 est à 369 € chez Amazon

Alors qu’ils étaient encore à des prix très excessifs, les aspirateurs robots sont désormais plus accessibles. Chez Amazon, le iRobot Roomba 971 est en promo et passe de 499 € à 369 €.

iRobot Roomba 971 à prix réduit chez Amazon

Grâce à cet aspirateur autonome, vous allez pouvoir gagner du temps et déléguer cette tâche tout en pouvant faire autre chose ou même quitter votre maison. En effet, l’aspirateur exécutera un nettoyage complet de votre intérieur sur simple commande via votre application. Grâce à ses capteurs intelligents, il se faufilera partout sans risquer de rater une marche ou de taper vos murs. Avec son autonomie de 75 minutes, il pourra sans soucis nettoyer toutes vos surfaces de façon impeccable.

L’Plus puissant que le modèle 600, sa puissance sera véritablement un atout qui permettra forcément d’aspirer de façon plus efficace. Équipé de deux brosses anti-emmêlement en caoutchouc, la saleté ne lui résistera pas, quel que soit le type de sol.

Grâce à l’application et aux assistants intelligents, vous pourrez donner vos ordres directement à votre aspirateur ou via l’application iRobot Home. Grâce à elle, vous pourrez en plus suivre l’évolution du nettoyage de votre maison via la cartographie ainsi que le niveau de batterie de votre robot.