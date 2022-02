Irobot ROOMBA 980 bénéficie d’une réduction incroyable de 300 €

Pour faire l’acquisition d’un robot aspirateur intelligent, c’est le moment de profiter de cette offre. En effet, chez Darty, le Irobot ROOMBA 980 voit son prix chuter de 300 € et passe donc à 399,99 € au lieu de 699,99 €.

Le Irobot ROOMBA 980 est à 399,99 € chez Darty

Un robot aspirateur est certes un investissement financier assez important, mais lorsqu’une promotion aussi intéressante se présente il est conseillé de ne pas réfléchir trop longtemps. Actuellement chez Darty, c’est une remise incroyable de 300 € qui est proposé sur le modèle Irobot ROOMBA 980. Toutefois, avant de vous décider voici plus d’informations à prendre en compte pour savoir si ce produit correspond à vos attentes.

Plus besoin de sortir votre aspirateur puisque grâce à ce Irobot ROOMBA 980 vous pourrez lancer le nettoyage directement via votre smartphone et votre application. En effet, la cartographie précise permettra un nettoyage efficace de votre intérieur. Sachez qu’il est capable d’aspirer jusqu’à 99 % des allergènes et qu’il s’adapte à tous les types de sols. Le chargement de la batterie est également automatique, le robot retournera seul à sa base dès que cela est nécessaire.

Toutefois, si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots, ainsi vous y trouverez certainement votre bonheur.