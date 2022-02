iRobot Roomba e192 le robot aspirateur est à moitié prix

Affiché habituellement à presque 500 €, le iRobot Roomba e192 bénéficie actuellement d’une très belle réduction de 46 %. Chez Amazon, il passe donc à 269,99 € au lieu de 499 € mais attention pour en bénéficier il ne faudra pas réfléchir trop longtemps car chez le géant américain, les prix ont tendance à vite bouger.

Le robot aspirateur iRobot Roomba e192 est à 269,99 €

Le robot aspirateur est très pratique dans les foyers, car il permet de faire votre corvée à votre place. Si vous ne possédez pas encore votre robot intelligent, c’est le moment de sauter sur cette belle offre, car le iRobot Roomba e192 bénéficie d’une remise de presque 50 % et passe donc à 269,99 € au lieu de 499 €.

Si vous investissez dans ce produit, il va vous faciliter votre vie. En effet, relier directement à votre smartphone via une application, vous pourrez donner directement vos directives au robot qui se mettra immédiatement au travail. Grâce à ses capteurs anti-collision et anti-chute, il pourra aspirer pendant vos absences en toute sécurité. Que vous ayez des tapis, de la moquette, du parquet ou du carrelage, il adaptera sa puissance selon le type de surface à nettoyer. Compatible avec Google Home et Alexa, vous pourrez le connecter directement afin de donner vos ordres via votre voix directement.

Toutefois, si ce modèle ne semble pas vous correspondre, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs robots intelligents.