ISS : De nouvelles fissures découvertes dans un module russe

Mr Solovyov n’a pas signalé de fuites d’air liées à l’incident. En revanche, l’ingénieur avait précédemment prévenu que les problèmes ne feraient que s’aggraver à l’horizon 2025. En cause : des équipements vieillissants.

Station Spatiale Internationale – Crédit : nasa.gov

Incidents en série

Pour ne rien arranger, le nouveau module russe Nauka avait déclenché par erreur ses propulseurs le 29 juillet dernier. Celui-ci, venant tout juste de s’amarrer à la station, a provoqué une déviation de sa trajectoire initiale pendant plus de 40 minutes. Les ingénieurs ont réussi tant bien que mal à rectifier cette dernière.

L’agence spatiale russe Roscosmos a aussi déclaré le mois dernier une fuite d’air dans le module de service Zvezda. Cet incident aurait provoqué une baisse de pression dans celui-ci qui héberge, pour ne rien arranger, des quartiers d’habitation pour l’équipage.

L’ISS, une station qui vieillit vite et qui coûte cher

Avec un lancement et un début d’assemblage des modules en 1998, la station spatiale internationale (ISS) a aujourd’hui plus de 20 ans d’existence. Il faut aussi noter qu’en plus du coût global de la station de 380 milliards de dollars selon la NASA, il faut ajouter les frais annuels d’entretien. L’agence spatiale américaine évalue ces derniers à 4 milliards de dollars par an.

Si les plans initiaux prévoyaient une durée totale de vie de 30 ans, diverses restrictions budgétaires en ont voulu autrement. En réalité, la plupart des modules et équipements ont été conçus pour une durée opérationnelle de 15 ans. Pour les modules les plus anciens on peut donc estimer que leur date limite d’utilisation fut franchie, en théorie, dès 2013.

En 2017, l’utilisation de l’ISS fut planifiée jusqu’en 2028, sauf panne ou incident significatif. Mais, en 2018, la NASA exprimera finalement le souhait de se désengager du programme. Passé cette date, la prise en charge de la station devra être effectuée par des intérêts prives. Le cas échéant, l’ISS devrait être désorbitée.

Source : techradar.com