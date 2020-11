Ivacy : à l’occasion du Black Friday tout Netflix, Disney+ ou Hulu avec une solution VPN complète pour seulement 0,8 euro par mois !

Le VPN développé par Ivacy offre un système de protection complet quelle que soit la plate-forme que vous utilisez (Windows, macOS, Android, iOS…).De même pas la peine de vous limiter dans les équipements sur lesquels vous souhaitez installer la solution. Smartphone, tablette, ordinateur : Ivacy autorise jusqu’à 10 terminaux avec un seul abonnement. En effet, même si vous le déployez sur de nombreux terminaux, le prix ne bougera pas pour autant et vous ne paierez que 0,80 euro par mois pendant 5 ans. Soit un total de 49,99 euros au terme des 5 ans. Un tarif clairement imbattable.

De plus, choisir cette solution est une garantie de fiabilité et de performance. En effet, Ivacy n’est pas un débutant dans le monde des VPN puisque cela fait plus de 10 ans maintenant qu’il propose une solution VPN qui a largement fait ses preuves. Au fil des ans la société a pu perfectionner son offre et la rendre de plus en plus efficace. Vous bénéficiez notamment d’un réseau de 2000 serveurs répartis à travers le monde sans le moindre ralentissement. Même vos téléchargements seront ultra-rapides.

Offrez-vous les catalogues de streaming du monde entier

L’utilisation d’un VPN est particulièrement prisée par ceux qui souhaitent accéder au catalogue des plates-formes réservé à d’autres zones géographiques que la leur. Avec ces serveurs répartis dans le monde entier, Ivacy permet d’accéder notamment à Disney+, la BBC et Hulu et la totalité des sept régions Netflix : États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Canada et France.

Par exemple, les fans de manga apprécieront de pouvoir accéder au catalogue japonais de Netflix. Cela s’effectue d’autant plus facilement qu’Ivacy est l’un des rares VPN à permettre la lecture depuis n’importe quelle région, sans avoir recours à la mise en mémoire tampon. Une garantie que la rapidité de la connexion sera assurée. Ivacy a même intégré une application Kodi dédiée qui permet de streamer sans risque ses séries ou émissions de TV.

Des performances qui ont été régulièrement évaluées et qui démontrent qu’Ivacy se démarque clairement de la concurrence. Pour obtenir ce résultat, Ivacy détermine à la volée quel est le serveur qui vous garantira la meilleure vitesse de connexion.

Non seulement il vous permettra de débloquer toutes les zones géographiques des plates-formes de streaming, mais aussi de protéger votre anonymat et votre protection. En effet, en masquant votre adresse IP, vous protégez vos données personnelles et donc votre vie privée en ligne et vous pouvez accéder en toute sécurité avec des serveurs P2P optimisés.

Mais les atouts d’Ivacy ne s’arrêtent pas là puisqu’il vous fournit également une protection contre les malwares et vous protège des pirates grâce à la technologie Split Tunneling qui protège votre trafic internet en utilisant un tunnel VPN chiffré.

Vous l’aurez compris, les atouts d’Ivacy sont innombrables et vu le tarif proposé pendant ces quelques jours (80 centimes par mois), il serait dommage de s’en priver !

Cet article est une publication sponsorisée par Ivacy.