Jabra Elite 65T : de bons écouteurs sans fil en promo à 79 €

Très belle offre proposée chez Amazon concernant les Jabra Elite 65T. En effet à 130 € habituellemeqnt, les écouteurs dégringolent et sont à 79 €, soit une très belle réduction à ne pas rater de 50 €.

Les Jabra Elite 65T bénéficient d’une réduction de 50 €

Que ce soit pour faire du sport ou pour vos déplacements quotidiens, les Jabra Elite 65T devraient vous convenir si vous recherchez actuellement ce type de produit. C’est bien évidemment le moment d’effectuer votre commande chez Amazon pour les découvrir puisqu’ils profitent d’une belle remise de 50€.

Les Jabra Elite 65T ont un rendu sonore d’une qualité tout à fait satisfaisante. Ils ont également d’autres points forts comme la compatibilité IP55. En effet, ces écouteurs intra-auriculaires résisteront à vos séances sportives les plus transpirantes ou à vos courses par tous les temps. Petit plus également non négligeable ils sont compatibles avec les assistants intelligents comme Google Assistant ou Siri. A

Équipés de 4 micros, votre voix sera reconnue sans problème afin d’être entendue parfaitement par vos interlocuteurs et ce même si vous êtes dans un endroit bruyant. Livrés dans leur étui de transport vous pourrez les recharger sans soucis.

Toutefois si malgré le tarif imbattable de 79 € les Jabra Elite 65T ne vous emballent pas, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs intra-auriculaires.