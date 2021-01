Jabra Elite 75t à 149,99€ chez La Fnac

Si vous souhaitez découvrir les écouteurs Jabra Elite 75t c’est le moment de profiter de cette offre chez La Fnac, pendant les soldes ils passent de 199,99€ à 149,99€ et bénéficient donc d’une réduction plutôt attractive de 25%.

Écouteurs sans fil Jabra Elite 75t bleu à 149,99€

Ces écouteurs sans fil sont très pratiques pour écouter votre musique tout en faisant votre sport par exemple, fini les écouteurs qui tombent sans cesse et le fil qui traîne.

Le design des écouteurs Jabra 75t est plutôt sympa et ils passent complétement inaperçus, ils sont en plus confortables et ont un poids de seulement 11 grammes, autant dire que vous ne devriez pas les sentir.

Cependant lors de notre test des Jabra Elite 75t quelques points négatifs ont retenu notre attention, en effet la qualité audio n’est pas au top, certes ils s’en sortent plutôt bien dans un environnement calme mais cela s’avère plus compliqué dans des endroits bruyants.

Il y a toutefois bien évidemment de nombreux points positifs : une très bonne autonomie, leur discrétion et la légèreté ou encore la certification IP57 qui rendent les écouteurs résistants à la poussière.

Avant d’effectuer votre commande vous pouvez prendre quelques minutes pour consulter notre comparatif des meilleurs true wireless 2021.