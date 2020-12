Jabra Elite : jusqu’à -38% de réduction sur les casques et écouteurs chez Darty

Pendant quelques jours seulement, vous pouvez profiter de réductions exceptionnelles sur une sélection de casques et écouteurs Jabra Elite chez Darty. L’enseigne propose notamment 38% de réduction sur les écouteurs Jabra Elite 65T Titanium. Ils coûtent 79,99€ au lieu de 129,99€. C’est une occasion en or de profiter de la qualité Jabra à moindre frais.

Sans fil, les écouteurs Jabra Elite 65T Titanium fonctionnent avec le Bluetooth 5.0 et sont résistants à la poussière et à l’humidité. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à la pratique sportive et vous permettent de passer vos appels sans encombre grâce à 4 microphones intégrés. Ils sont également compatibles avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Enfin, ils proposent jusqu’à 15 heures d’autonomie.

Le casque audio Jabra Elite 85H Titanium à moins de 200€

Darty propose également 20% de réduction sur le désormais célèbre casque Jabra Elite 85h Titanium. Celui-ci passe alors sous la barre des 200€ et ne coûte plus que 199,99€ au lieu de 149,99€.

Doté de la technologie Smartsound, le casque Jabra Elite 85H Titanium est à réduction de bruit active. Compatible avec les assistants vocaux, il est équipé de microphones intégrés et d’une télécommande. Il propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 36 heures avec une recharge rapide.

Enfin, pour ceux qui ont moins de budget, Darty propose le casque Jabra Elite 45H Titani BLK avec 30% de réduction. Il coûte ainsi 69,99€ au lieu de 99,99€. C’est une belle occasion pour découvrir la marque Jabra sans se ruiner. Mais attention, toutes ces offres sont à durée limitée ! Si vous souhaitez en profiter, rendez-vous donc dès aujourd’hui sur le site de Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.