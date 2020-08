Jaguar Land Rover apprend aux voitures autonomes à réduire le mal des transports

Jaguar Land Rover veut devenir le pionnier des logiciels qui réduiront le mal des transports en adaptant le style de conduite des futurs véhicules autonomes, afin d’offrir aux clients la conduite la plus confortable possible.

La marque de Tata Motors a mis au point un nouvel algorithme qui pourrait réduire les cas de mal des transports d’au moins 60%. Les conducteurs sont moins susceptibles de souffrir du mal des transports, mais les passagers, eux, y sont sensibles.

Crédit : Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover déclare que le mal des transports est souvent causé lorsque les yeux observent des informations différentes de celles perçues par l’oreille interne, la peau ou le corps.

Le Dr Steve Iley et son équipe chez Jaguar Land Rover ne se contentent pas de fabriquer des voitures à conduite autonome capables de manœuvrer en toute sécurité. En effet, ils veillent également à ce que leurs passagers bénéficient d’une conduite des plus confortables. D’après eux, ce logiciel aidera les 70 % des personnes qui sont victimes du mal des transports. Ce chiffre a été communiqué par l’université britannique d’Oxford.

La société a collecté plus de 32 000 kilomètres d’essais réels et virtuels afin de calculer un ensemble de paramètres pour la dynamique de conduite à adopter. Grâce à ce nouveau système, l’accélération, le freinage et le positionnement sur la voie de circulation pourront tous être améliorés pour diminuer les risques de nausées chez les passagers.

Jaguar Land Rover mise tout sur le confort et la sécurité

Récemment, nous évoquions une nouvelle technologie développée par Jaguar Land Rover permettant aux écrans de tactiles de devenir « sans contact ». Grâce au toucher prédictif, l’expérience de navigation dans les réglages de la voiture pourrait devenir beaucoup moins contraignante.

Egalement dans l’optique d’améliorer le bien-être du conducteur, Jaguar a conçu des sièges de voiture qui font croire à votre cerveau que vous êtes en train de marcher. En 2018, le constructeur automobile travaillait sur des portes automatiques.

Vous pouvez retrouver la vidéo qui explique cette nouvelle technologie ci-dessous.

Source ; Jaguar Land Rover