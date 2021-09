James Bond : Amazon s’engage à sortir les prochains opus en salles

Ce n’est plus un secret pour personne : Amazon a racheté la MGM et, avec elle, les droits sur la franchise James Bond. Beaucoup craignent désormais que 007 devienne un pur produit de streaming. Mais selon sa productrice, il en est absolument hors de question ! En effet, Broccoli et Amazon se seraient mis d’accord pour perpétuer la tradition d’une sortie en salle à chaque nouvel opus. La firme gagne du terrain par ses rachats intempestifs, détenant désormais entre ses mains des titres aussi célèbres que Rocky ou encore La Servante Écarlate.

James Bond restera un héros de cinéma (pour le moment) – Crédit : MGM -Amazon

Mais Amazon semble, cette fois, bien décidé à jouer le jeu. Du moins pour le moment ! Car entre pandémie, rentabilité et logique marketing, les choses pourraient encore bouger dans les prochaines années. Pour l’heure, tout semble pourtant sécurisé.

James Bond : 007 restera au cinéma !

Les sorties en salles pour Bond reste donc la priorité ! Alors que la bataille du streaming fait rage, avec des prises de positions offensives de Villeneuve et Gadot, 007 semble pour le moment pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Mais Broccoli n’est pas dupe. Elle sait parfaitement que la bonne santé financière de la franchise décidera de son avenir. « Nous sommes concentrés sur des sorties au cinéma. Mais nous devons rester prudents. Nous verrons bien ce qu’il se passera » témoigne ainsi cette dernière.

Les résultats de Mourir Peut Attendre risquent donc d’être décisifs pour l’avenir de l’agent secret. Si le film fait une contre-performance au box-office mondial, Amazon pourrait très bien revoir sa stratégie. Surtout que le futur de Bond est pour l’heure une vaste page blanche : pas de comédien pour remplacer Craig, pas de réalisateur attitré, et de nombreuses questions en suspend.

L’évolution récente du mode de consommation cinématographique du public interroge évidemment sur l’avenir de la franchise. Il faut encore attendre que la pandémie soit un lointain souvenir pour prendre réellement la température. Pour le moment, il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais le cinéma devrait, comme après chaque « guerre », renaître des ses cendres. James Bond aussi on l’espère !

