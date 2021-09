James Bond : Cavill de retour dans la course pour être le prochain 007 ?

Et c’est reparti pour un tour ! Alors que Mourir peut Attendre sortira dans quelques jours, une seule question est sur toutes les lèvres : qui sera le prochain James Bond ? Depuis que Craig a annoncé son départ officiel, les pronostics ne cessent de changer. Une quantité astronomique de noms est déjà sortie du chapeau. De Régé-Jean Page en passant par Benedict Cumberbatch, impossible de savoir pour le moment qui a les faveurs de la production. Et même si Henry Cavill a déjà raté le rôle, les cartes pourraient bien être redistribuées.

Cavill : le 007 idéal ! – Crédit : Twitter / Screenthrill

Les fans réclament le comédien à corps et à cris. Cavill reste le choix le plus juste (et le plus populaire) pour les amoureux de 007. Mais la productrice Barbara Broccoli est formelle : rien n’est encore joué !

James Bond : Henry Cavill sinon rien ?

C’est un peu le leit-motiv du moment. Il est le candidat idéal au poste. Physique athlétique, charme, second degré : Cavill est un 007 en puissance sans avoir encore hérité officiellement du rôle. Mais pour l’heure, les équipes créatives souhaitent fêter le départ de Craig comme il se doit. « Nous voulons que Daniel ait son heure de célébration. L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir » déclare la productrice. Le message semble clair.

L’enjeu est énorme. Devenir Bond est loin d’être une sinécure. Craig en garde encore de douloureux souvenirs, propulsé au rang de star en un rien de temps. Mais Cavill aurait déjà une belle longueur d’avance. En effet, le comédien est connu dans le monde entier. Il sait parfaitement composer avec les côtés difficiles de la célébrité. Et c’est peut-être aussi cela qui le pousse (pour le moment) à refuser le rôle. Sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient. « Je ne dis rien, mais Cavill a le même âge que Craig à l’époque de Casino Royale » mentionne ainsi un fan.

Pour le moment, le principal intéressé n’a pas réagi. Très impliqué dans l’arrivée de la nouvelle saison de The Witcher, cette question n’est pas encore une priorité pour lui. Mais face à l’insistance générale, le comédien devra rapidement prendre position. Et repasser le casting ? C’est ce que le public semble souhaiter. Affaire à suivre.

