James Bond : Henry Cavill est trop connu pour incarner 007

Henry Cavill n’aurait pas ses chances d’incarner James Bond – Crédit : Warner Bros.

Henry Cavill a une place très particulière dans le coeur des spectateurs. L’acteur fût popularisé par son rôle de Superman, qu’il reprendra dans le Justice League dirigé par Zack Snyder, dont la date de sortie est désormais connue. Sans oublier son incarnation de Geralt dans The Witcher, avec son récent trailer à l’occasion de Noël, diffusé sur Netflix. Et alors que Daniel Craig jouera une ultime fois James Bond dans Mourir peut attendre, qui a livré une ultime bande-annonce, les fans de l’agent secret attendent de découvrir son successeur. Et bonne nouvelle puisque Henry Cavill est britannique, l’un des prérequis, et a plusieurs fois laissé entendre que le rôle l’intéressait. Malheureusement, il semblerait que l’acteur soit désormais trop connu…

Les experts sont formels : Henry Cavill n’est pas le candidat idéal

Les spectateurs ont pu découvrir Henry Cavill en agent secret dans Mission Impossible Fallout et The Man from U.N.C.L.E. Et une chose est sûre : le costume d’espion va parfaitement à l’acteur britannique. De quoi en faire le choix idéal pour succéder à Daniel Craig dans la licence James Bond. Et pourtant.

Comme l’explique le Dr. Ian Kinane, qui dirige le Journal international d’études de James Bond, Henry Cavill est bien trop célèbre pour incarner James Bond. C’est notamment à cause de son rôle de Superman et son apparition dans Mission Impossible Fallout qui l’empêchent de s’engager sur un aussi longue franchise. Mais alors qui pourrait incarner James Bond après Mourir peut attendre ? Le Dr. Ian Kinane a sa petite idée…

Jamie Bell (Fantastic Four) est un bon choix car il a joué dans un long-métrage appelé Film Stars Don’t Die in Liverpool produit par Barbara Broccoli (ndlr: productrice de James Bond). Et il a le même âge que Daniel Craing lorsqu’il a incarné James Bond pour la première fois, il a donc une chance.

– Dr. Ian Kinane

Rappelons que plusieurs autres acteurs ont été évoqués, comme Richard Madden (The Eternals, Game of Thrones) et, depuis plusieurs années, un certain Idris Elba (The Wire). Mais il faudra sans doute attendre plusieurs mois, voir années, pour enfin découvrir qui succédera à Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent secret britannique.

