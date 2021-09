James Bond : Henry Cavill rêve de jouer dans la franchise mais… le méchant !

Décidément, le nom d’Henry Cavill colle à la franchise James Bond ! Candidat chéri et favori pour devenir le prochain 007, l’acteur est pour le moment toujours très évasif sur le sujet. En effet, très occupé par la promotion de The Witcher, Cavill n’a toujours pas manifesté son intérêt (ou non) pour tenter un nouveau casting. Mais face à l’insistance du public, l’acteur devra rapidement prendre position. A moins que cela ne soit (insidieusement) déjà fait. En effet, le comédien vient d’avouer qu’il rêve de devenir le prochain méchant de la saga !

Cavill, finalement prochain méchant de James Bond ? – Crédit : Columbia Pictures

Un message qui pourrait sans doute ne pas passer inaperçu chez l’équipe créative. Barbara Broccoli a annoncé que le casting reprendrait début 2022. Alors sans doute Cavill pourrait-il le passer, mais sous une toute autre lumière, qui sait ?

James Bond : Cavill, futur méchant de la saga ?

Dans une récente interview, le comédien se dit prêt à discuter sérieusement du sujet avec les producteurs exécutifs. « Si les films de Broccoli et Wilson doivent m’intéresser dans le futur, j’aurais volontiers une discussion avec eux. C’est quelque chose que je serais heureux d’explorer plus en profondeur » explique ainsi Cavill aux journalistes.

L’acteur serait sans doute parfait dans un rôle, aux antipodes des attentes populaires. Sa composition d’espion malsain dans Mission Impossible : Fallout était tout à fait remarquable. On se souvient également de sa très belle performance dans The Man from U.N.C.L.E en 2015. Se glisser dans la peau d’un méchant permettrait à Cavill de donner davantage au public, dans une composition sans doute plus nuancée. Reste à savoir si Broccoli l’entend de cette oreille….

Pour le moment, nous n’en saurons pas davantage. La priorité est pour l’heure la sortie mondiale de Mourir Peut Attendre. Les premiers retours semblent plus que favorables et laissent présager un joli carton au box-office. Alors les spéculations sur l’avenir de 007 peuvent bien encore attendre quelques jours.

Source : Screenrant