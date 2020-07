James Bond : Idris Elba a de plus en plus de chances de devenir le nouvel agent 007

La société de paris britannique Ladbrokes estime désormais les chances qu’Elba devienne le futur James Bond à 6/1. La semaine précédente, son score n’était que de 10/1. Un représentant de Ladbrokes a déclaré qu’Idris Elba était en train de devenir « un favori » pour décrocher le rôle.

Elba a cependant encore beaucoup de concurrence. Trois acteurs, tous plus jeunes, se trouvent en effet devant lui. En deuxième position, se place en effet Tom Hiddleston (Loki dans le MCU) et Sam Heughan (Outlander). Le premier du classement est toujours James Norton, un acteur britannique que l’on a pu voir notamment dans la série Black Mirror et plus récemment dans Les Filles du docteur March sorti au cinéma en 2019.

En très peu de temps, l’acteur star de Luther semble cependant avoir gagné beaucoup de terrain. Reste à savoir maintenant si Elba serait toujours intéressé à enfiler le costume de James Bond. À plusieurs reprises, l’acteur a en effet déclaré dans la presse que si on lui proposait officiellement le rôle, il y renoncerait. Il a expliqué avoir lu et entendu beaucoup de commentaires racistes au sujet de ce potentiel choix pour la franchise. Découragé, il a indiqué ne pas vouloir subir davantage de critiques basés sur sa couleur de peau. Le visage du prochain James Bond est donc encore très flou.

En attendant, on retrouvera bientôt pour la dernière fois dans le rôle de l’agent 007 l’acteur Daniel Craig. Il partagera l’affiche de No Time to Die avec entre autres Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Jeffrey Wright et Léa Seydoux. Suite à la crise du COVID-19, la sortie du film prévue en avril 2020 a été repoussée à novembre. Cette date pourrait cependant encore changer. La situation sanitaire ne s’améliorant pas aux États-Unis, les salles de cinéma pourraient ne rouvrir que l’année prochaine, ce qui reporterait certainement No Time to Die à l’été 2021.

