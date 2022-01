James Bond : la productrice voulait plus de films avec Daniel Craig

Pendant plusieurs années, Daniel Craig interprétait James Bond pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais désormais, le comédien passe à autre chose ! Terminé le rôle de 007 après son ultime interprétation dans Mourir peut attendre en 2021. Les recherches commencent pour trouver son remplaçant qui peut être non-binaire selon Barbara Broccoli, productrice historique de la franchise. Et lors d’une interview pour Deadline, cette dernière fait une grosse confidence. Elle voulait que Daniel Craig joue James Bond dans beaucoup plus de films !

Le parcours de Barbara Broccoli force le respect. La productrice bosse sur la franchise 007 depuis ses 17 ans, gravissant les échelons jusqu’à être à la tête de ce mastodonte du Septième art.

Lors d’une interview, cette dernière partageait ses regrets de ne pas avoir fait signer Daniel Craig pour plus de films en tant que James Bond. Elle visait « 9 ou 10 » long-métrages !

Nous avions commencé avec Casino Royale, c’était un grand succès et tout le monde a aimé, c’était une grande excitation. Lui et moi étions à l’arrière d’une voiture à Berlin, entre l’avant-première et l’hôtel. Et là, il m’a dit : « Et si James Bond mourrait ? ». Puis « Combien de films dois-je faire ? ». Ce qui m’a fait rire. Toutes les négociations ont été faites avec les agents et tout le monde. On pensait que Daniel Craig était au point mais il a mis ça de côté. Et stupidement, j’ai répondu 4. J’aurais dû dire 9 ou 10. J’aurais dû mentir. Mais j’ai dit 4, ce qui était notre accord à l’époque.

– Barbara Broccoli