James Bond : L’Aston Martin de Goldfinger enfin retrouvée

Depuis de nombreuses années, la marque Aston Martin et la franchise James Bond noue une collaboration fructueuse. Mais un modèle particulier a suscité pendant de longues années bien des convoitises : la DB5 des années 60, apparue dans Goldfinger. Modèle ultra rare, elle fut un temps achetée par un collectionneur dans les années 80. Mais en 1997, le véhicule a été volé dans un hangar, au beau milieu d’un aéroport en Floride. Après de longues années d’enquête, la voiture de Bond a enfin été retrouvée.

Il aura fallu plus de 20 ans pour remettre la main sur ce modèle si précieux aux yeux des fans de la franchise. Cette découverte met enfin un terme à une longue période de spéculations autour de cette histoire rocambolesque.

James Bond retrouve enfin son Aston Martin iconique

Contre toute attente, c’est au Moyen-Orient que l’enquête a pris fin. Le véhicule a pu être identifié grâce à son numéro de série. On ne connaît cependant pas avec exactitude le lieu dans lequel elle était entreposée. Selon des informations officielles, l’Aston Martin aurait été trouvé dans une collection privée. Estimée désormais à 25 millions de dollars, la voiture devrait donc être rapatriée rapidement. Le « propriétaire » actuel n’y semble d’ailleurs pas opposé.

C’est presque un miracle en cette fin d’année pour Christopher Marinello, le responsable de Art Recovery International. Désormais, on attend que cette pièce de collection puisse rejoindre « ses petites sœurs » le plus rapidement possible. Il faudra probablement du temps. En effet, l’enquête doit d’abord être définitivement bouclée. Et on imagine aisément les frais qui devront être engagés pour lui faire (encore) traverser le globe !

James Bond peut désormais dormir sur ses deux oreilles. Sa voiture fétiche sera bientôt en lieu sûr ! L’année commence bien pour 007.

