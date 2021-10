James Bond : le réalisateur de Mourir Peut Attendre compare la saga aux Simpson

Pour le réalisateur de Mourir Peut Attendre, il y a de nombreux points communs entre 007 et le dessin animé à succès Les Simpson.

On ne s’attendait sûrement pas à une telle comparaison ! Mais pour le réalisateur Cary Joji Fukunaga, il y a de nombreux points communs entre Les Simpson et James Bond. Avec ce mot inattendu, le réalisateur continue à faire sérieusement parler de lui. En pleine ascension à Hollywood, Fukunaga déroute autant qu’il passionne le public. Déjà remarqué pour son travail sur la série True Detective, ce prodige du cinéma est en train de grimper en flèche. Grâce à sa direction audacieuse et moderne, Fukunaga est parvenu à faire du dernier 007 une petite pépite. De quoi offrir à Craig un joli départ de la franchise.

Des Simpson à 007, il n y a qu’un pas ! – Crédit : MGM-Amazon

Dans une récente interview, le réalisateur explique que les événements mis en scène dans les films de 007 sont souvent des prédictions antidatées. Un peu comme dans Les Simpson (mais si rappelez-vous : l’élection de Trump !)

James Bond : des points communs avec Les Simpson

« C’est drôle ! Si vous revenez sur certains méchants et leurs histoires, c’est un peu comme quand Les Simpson prédisent le futur sans le vouloir réellement. Je suis sûr qu’il y’a plein de choses dans les films de Bond qui vont vraiment finir par se produire dans la vraie vie ! » explique ainsi Fukunaga. Et puis l’autre point commun visible est également la longévité des deux franchises. Malgré le poids des années, les deux « marques » connaissent toujours un succès flamboyant aux quatre coins de la planète.

Il faut dire qu’en 30 saisons, Les Simpson ont joué les « Madame Irma » en prévoyant l’ascension au pouvoir de Donald Trump, la pandémie mondiale … Mais si les projets diaboliques des méchants de la saga James Bond venaient à se réaliser, la comparaison serait tout de suite moins amusante. 007 fait indéniablement parti du panthéon de la culture pop, tout comme Homer et ses comparses. Alors cette comparaison n’est finalement pas si fortuite que ça.

James Bond a toujours flirté avec des aspects bien sombres de notre Histoire, comme la Guerre Froide. En se modernisant, la saga a donc mis en scène des scénarios catastrophes qui pourraient bien devenir réalité. Cela fait froid dans le dos, mais rien n’est malheureusement impossible !

A lire aussi – Mourir peut attendre : Daniel Craig est plus dénudé que les James Bond Girls

Source : Screenrant