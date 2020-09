James Bond : une IA choisit Henry Cavill pour incarner le nouvel agent 007

Et si Hollywood faisait appel aux machines pour réaliser les meilleurs castings ? C’est ce que propose la société Largo.ai, qui a fait l’expérience avec le rôle de James Bond. Le logiciel d’intelligence artificielle utilisé pour l’étude a déterminé que le meilleur candidat est Henry Cavill, star de Superman et de la série The Witcher.

Henry Cavill dans Man of Steel / Crédit : DC Entertainment

Pour arriver à ce résultat, la machine a comparé plusieurs acteurs britanniques, incluant l’un des favoris pour le rôle Idris Elba. L’outil de Largo.ai effectue son « analyse de talents » en se basant sur de nombreux facteurs, censés déterminer les chances que chaque candidat a de devenir un James Bond populaire auprès du public.

Un James Bond différent à l’international

Henry Cavill l’emporte avec un score de 92,3%. Juste derrière la star de Superman se trouve Richard Armitage avec 92%, puis Elba avec 90%. À l’international, c’est néanmoins Karl Urban (The Boys) qui l’emporte à 96,7%. En deuxième position, on trouve l’interprète de Captain America Chris Evans, suivi de la star Will Smith.

Largo.ai a également testé son outil sur des actrices. Et la grande gagnante est Gina Carano (Deadpool, The Mandalorian), avec un score de 97,3%. Mais la productrice de la franchise James Bond Barbara Broccoli l’a confirmé. Daniel Craig ne sera pas remplacé par une femme, tel que l’évoquaient certaines rumeurs l’année dernière.

Il est également peu probable qu’Henry Cavill enfile le costume de 007. L’acteur est en effet engagé avec Netflix pour la série The Witcher, qui pourrait durer jusqu’à sept saisons. Cavill pourrait également revenir en tant que Superman dans l’univers DC. Des rumeurs affirment en effet que Cavill aurait signé pour faire quelques caméos dans de prochains films.

En attendant de savoir qui deviendra le prochain James Bond, on retrouvera une dernière fois Daniel Craig dans No Time to Die, qui sortira en salles le 11 novembre prochain.

Source : SCREEN RANT