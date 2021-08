James Bond : vivez comme l’agent secret contre 80 000 dollars

Vous avez toujours rêvé de marcher dans les pas de Bond ? Alors, à condition que vous en ayez les moyens, votre rêve peut enfin devenir réalité ! Pour célébrer la sortie prochaine de No Time To Die, une agence vient de concevoir un voyage unique en son genre. L’espace de quelques jours, il sera possible de vivre une vie luxueuse à souhait, à travers l’Europe. L’occasion de devenir un vrai agent secret ! Le prochain James Bond est attendu comme le messie. Ça sera la dernière apparition de Craig dans ce rôle emblématique. Alors cela valait bien un cadeau hors-normes, à l’image de ce périple.

Vivez comme 007, le temps d’un voyage – Crédit : Columbia Pictures

Mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde. Seuls 50 convives pourront prendre part à cette aventure unique en son genre. Quelque chose nous dit que les enchères risquent de sévèrement s’envoler.

James Bond : un voyage à l’image de 007

Ces vacances d’agent secret auront lieu à l’automne prochain. Contre la modique somme de 80 000 dollars, les voyageurs voleront à bord d’un jet privé. Ce dernier les emmènera sur les traces de l’agent secret, de Londres à Milan en passant par Édimbourg. Ce périple durera 21 jours. Il commencera le 30 septembre prochain à Londres, pour la grande première de No Time To Die. Au programme : séjours dans des hôtels de luxe, paysages à couper le souffle et gastronomie européenne. Peut-être sera t-il possible de prendre le volant de la célèbre Aston Martin de Bond, qui sait ?

Tout sera synonyme de démesure. Les voyageurs dîneront par exemple au sommet de la Tour de Londres. Ils pourront prendre part à la reconstitution d’une scène d’action, façon paintball, avant de prendre la fuite en hélicoptère. Il y’aura également des courses poursuites en bateau et en voiture. Ce voyage sera filmé par une équipe dédiée. Et les convives pourront se réconforter le soir venu dans les étoilés Michelin. Bref, tout cela promet des vacances mémorables, mais certes pas de tout repos !

Tout le monde ne pourra pas s’offrir ce sublime cadeau, mais on peut saluer l’imagination de l’équipe en charge de ce périple. Les autres pourront se consoler dans quelques semaines dans les salles obscures, pour la sortie du nouvel opus !

Crédit : Screenrant