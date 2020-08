Jamie Foxx convaincu de jouer le reboot de Spawn grâce à Black Panther

Source : Dailysuperheroes

À l’heure actuelle, les films de super-héros font fureur, notamment grâce à l’immense franchise Marvel et sa vingtaine de films – et ce n’est pas fini. Mais même dans ce genre restreint qui suit des modèles assez simples qui ont fait leurs preuves, certains films parviennent à faire preuve d’originalité et à établir une nouvelle norme au cinéma.

Ce fut le cas de Black Panther, autre super-héros de la franchise Marvel, qui fut un énorme succès avec une distribution largement afro-américaine. C’est ce film qui a convaincu Jamie Foxx, l’acteur oscarisé dans Ray (le biopic du chanteur Ray Charles), de camper un autre super-héros noir : Spawn. Le reboot du film de 1997 est actuellement en préparation sous la direction de Todd McFarlane, le dessinateur qui a créé le super-héros.

« J’espère que tu me garderas à l’esprit quand tu feras ce film » aurait déclaré Foxx au réalisateur, révèle Yahoo. Selon McFarlane, l’acteur aurait exprimé son intérêt pour jouer Spawn bien avant qu’il n’ait prévu de faire le film pour être sûr d’avoir une chance pour le rôle, mais c’est surtout le succès de Black Panther qui lui aurait ouvert la voie pour camper le chasseur de démons créé en 1992.

En plus de représenter un bon pari en raison de ses similitudes avec Black Panther, Spawn promet d’être un film d’horreur en plus d’un film de super-héros, quelque chose de rarement vu qui représente donc un pari risqué pour Foxx et McFarlane. À l’instar du personnage, le projet de film se trouve quelque part dans l’enfer du développement d’Hollywood, et aucune date de sortie n’est encore prévue. Jamie Foxx tourne actuellement le biopic de Mike Tyson, et s’il est probable que Spawn soit réalisé, ce ne sera pas avant plusieurs mois.

