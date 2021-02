Jeff Bezos redevient l’homme le plus riche du monde, devant Elon Musk

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, vient de dépasser Elon Musk avec un patrimoine estimé à 190,3 milliards de dollars. Il est ainsi redevenu l’homme le plus riche du monde après avoir été détrôné par le patron de Tesla et SpaceX le mois dernier.

Jeff Bezos et Elon Musk n’ont pas fini de passer l’un devant l’autre dans cette compétition des plus grandes fortunes de la planète. Le fondateur d’Amazon vient de redevenir l’homme le plus riche du monde. Selon les chiffres communiqués par Forbes, Jeff Bezos a un patrimoine estimé à 190,3 milliards de dollars. Elon Musk le suit avec 173,4 milliards de dollars.

Jeff Bezos – Crédit : Amazon

Il y a quelques semaines, Jeff Bezos a pris la décision de tourner une page de sa carrière en quittant le poste de PDG de l’entreprise qu’il avait fondé en vendant des livres en ligne. D’ailleurs, Amazon fait partie de ces sociétés qui ont largement profité de la situation causée par la Covid-19 en voyant ses ventes exploser. Au quatrième trimestre de 2020, Amazon a atteint un nouveau record avec un chiffre d’affaires de 125,6 milliards de dollars.

À l’opposé d’Elon Musk, Jeff Bezos a plusieurs milliards de dollars en cash

Le patron de Tesla et SpaceX a fait beaucoup parler de lui le mois dernier alors qu’il devenait l’homme le plus riche du monde. En effet, il n’était même pas dans le top 50 des plus grandes fortunes de la planète l’année dernière. Ainsi, la réaction terre-à-terre d’Elon Musk n’avait pas manqué de surprendre. Il avait déclaré que : « Étrange… Bon, on retourne au boulot ».

Elon Musk a beau avoir occupé la position de l’homme le plus riche du monde pendant quelques semaines, cela ne change en rien son objectif principal. Il s’agit évidemment de la conquête de la planète Mars en y faisant atterrir des astronautes dès 2026. De plus, la différence principale entre Jeff Bezos et Elon Musk est que ce dernier possède très peu de liquidité. Ses actions de Tesla et SpaceX représentent quasiment 100% de sa fortune alors que Jeff Bezos possède plusieurs milliards de dollars en cash. Ainsi, le patrimoine d’Elon Musk varie majoritairement en fonction du cours de Tesla.

Enfin, la troisième place du classement est actuellement attribuée au français Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, est en quatrième position avec un patrimoine estimé à 123,9 milliards de dollars.

Source : CNET